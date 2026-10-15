„Вторият берлински пациент“, излекуван от ХИВ, се чувства много добре

Германецът Томас Калерт, известен като „втория берлински пациент“, който е един от общо 13 души в света, смятани за излекувани от ХИВ, заяви днес, че се чувства „много добре“, предаде ДПА.

62-годишният Калерт, който работи от 38 години в берлинската университетска болница „Шарите“, говори при откриването на новия изследователски център за лечение на ХИВ BeCURE към лечебното заведение.

Калерт разбира, че е заразен с ХИВ през 2009 г. при рутинен медицински преглед. През 2015 г. е диагностициран с остра миелоидна левкемия – вид рак на кръвта. За лечението на заболяването се налага освен химиотерапия да му бъде направена и трансплантация на стволови клетки.

На 14 октомври 2015 г., преди точно 11 години, Калерт получава стволови клетки от здрав донор. Оттогава в организма му не са откривани нито ХИВ, нито ракови клетки и той се смята за излекуван.

ХИВ атакува клетките на имунната система, като използва определени рецептори на тяхната повърхност, известни като CCR5. Според „Шарите“ около 1% от хората с европейски произход притежават генетична мутация, наречена делта-32, която променя тези рецептори и може да попречи на вируса да проникне в клетките. Хората, наследили мутацията и от двамата си родители, имат естествена устойчивост към ХИВ.

При първия „берлински пациент“ лекарите успяват да намерят донор на стволови клетки, който е тъканно съвместим с реципиента и притежава мутацията, осигуряваща устойчивост към вируса.

При Калерт подходът е малко по-различен. Лекарите не успяват да намерят подходящ донор с пълна генетична устойчивост към ХИВ. Избраната донорка обаче притежава както нормален, така и мутирал вариант на рецептора CCR5, тъй като е наследила мутацията само от единия си родител. Подобно на нея, самият Калерт също е хетерозиготен, което означава, че притежава два различни варианта на съответния ген.