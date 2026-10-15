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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23736780 www.24chasa.bg

Япония отхвърли обвиненията на Русия в шпионаж след ареста на японски журналист

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Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Японската министър-председателка Санае Такаичи отхвърли днес обвиненията в шпионаж, отправени от Русия след ареста на японски журналист, предаде Франс прес.

„Няма никакви подобни факти“, заяви Такаичи пред журналисти в отговор на въпрос за руските обвинения. „Защитата на японските граждани е изключително важна в момента и възнамеряваме да съсредоточим усилията си върху тази цел“, добави тя.

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи във вторник, че е задържала журналист от японския вестник „Хокайдо Шимбун“ в далекоизточната Сахалинска област ден преди планираното му отпътуване от Русия. Службата не уточни кога точно е извършен арестът, отбеляза БТА..

Според ФСС журналистът е събирал и съхранявал информация за отбранителните способности на Русия с разузнавателна цел, която би могла да бъде използвана срещу сигурността на страната.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова идентифицира задържания като Юки Имаи и заяви, че арестът му допълнително помрачава отношенията между Москва и Токио.

Санае Такаичи СНИМКА: Екс/ @harukaawake

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