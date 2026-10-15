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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23736836 www.24chasa.bg

САЩ с план за удари Иран с „майката на всички бомби“

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Най-мощната авиобомба GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби". Снимка: Уикипедия

Американската армия е разработила планове за удари по енергийни съоръжения и ядрени обекти в Иран, които включват възможността да бъде използвана мощната авиобомба GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби". Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на Си Ен Ен.

Плановете могат да бъдат задействани, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди подновяване на военните действия срещу Иран.

Потенциалното разполагане на най-голямата неядрена бомба в американския арсенал ще отбележи значителна ескалация в конфликта, въпреки че държавни служители, запознати с военните планове, заявиха пред Си Ен Ен, че остават отворени въпроси за ефективността за постигането на поставените от Вашингтон стратегически цели, пише БТА.

Ройтерс посочи, че до момента не може да потвърди по независим път тази информация.

Най-мощната авиобомба GBU-43/B, известна като „майката на всички бомби". Снимка: Уикипедия

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