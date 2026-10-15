ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му за репр...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23736988 www.24chasa.bg

Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

2064
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската черноморска Одеска област, и удари два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Това съобщи тази сутрин в приложението Телеграм Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс. 

Според него атакуваните плавателни съдове са превозвали товари с военна употреба.

“Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни средства по обекти на пристанищната инфраструктура в Украйна, както и срещу морски съдове, действащи в интерес на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - б.ред.). В резултат на удара в Одеска област е поразена пристанищна инфраструктура в пристанище “Измаил”, използвано за разтоварване и съхранение на товари с военна и двойна употреба, предназначени за обезпечаване на ВСУ”, се посочва в съобщението, цитирано от БТА..

Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си