Русия удари пристанището в Измаил и два товарни кораба

Русия атакува пристанището в Измаил, разположено в украинската черноморска Одеска област, и удари два товарни кораба, пътуващи към Одеса. Това съобщи тази сутрин в приложението Телеграм Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Според него атакуваните плавателни съдове са превозвали товари с военна употреба.

“Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация продължиха да нанасят удари с безпилотни летателни средства по обекти на пристанищната инфраструктура в Украйна, както и срещу морски съдове, действащи в интерес на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна - б.ред.). В резултат на удара в Одеска област е поразена пристанищна инфраструктура в пристанище “Измаил”, използвано за разтоварване и съхранение на товари с военна и двойна употреба, предназначени за обезпечаване на ВСУ”, се посочва в съобщението, цитирано от БТА..