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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23737018 www.24chasa.bg

Украйна подновява ударите срещу рафинерии в Русия

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Володимир Зеленски КАДЪР: Фейсбук/Володимир Зеленський﻿

Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за в. "Файненшъл таймс", публикувано снощи, предаде Ройтерс.

"Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", заяви Зеленски пред изданието.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва примирието и не зачита думите на американския президент, пише БТА.

Володимир Зеленски КАДЪР: Фейсбук/Володимир Зеленський﻿

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