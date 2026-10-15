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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23737034 www.24chasa.bg

Украйна ни благодари, че спасихме моряците от "Челси 3"

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Андрий Сибиха КАДЪР: Фейсбук/Andrij Sybiha

Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на страната ни, че е спасила моряците от ударения с дронове кораб "Челси 3". 

"Благодарен съм на България и българските ни приятели, че спасиха украинските моряци, пострадали в руската атака срещу кораба "Челси 3", написа Сибиха в профила си в социалната мрежа Екс. 

Той обяви атаката за руска, въпреки че българските власти засега не са потвърдили официално откъде идва атаката. "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан". 

16-членния екипаж на "Челси 3", състоящ се от украинци и азербайджанци, беше спасен от българските власти. Петима от моряците на "Дигнити", който потъна, също бяха спасени. 

"Пострадалите моряци получават медицинска грижа в момента. Благодаря на българските спасители и медици за професионализма им и бързата реакция", написа още украинският външен министър. 

Ето какво още пише той: 

Поредната руска атака срещу граждански кораб в близост до България показва, че Москва пренебрегва човешкия живот и безопасността на корабоплаването в Черно море.

Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия и да гарантират, че виновните за тези атаки ще понесат отговорност. Свободата на корабоплаването не трябва да зависи от руските удари и заплахи.

Безопасността на Черно море и свободата на корабоплаването са в наш общ интерес.

Андрий Сибиха КАДЪР: Фейсбук/Andrij Sybiha

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