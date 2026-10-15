Украйна ни благодари, че спасихме моряците от "Челси 3"

Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на страната ни, че е спасила моряците от ударения с дронове кораб "Челси 3".
"Благодарен съм на България и българските ни приятели, че спасиха украинските моряци, пострадали в руската атака срещу кораба "Челси 3", написа Сибиха в профила си в социалната мрежа Екс.
Той обяви атаката за руска, въпреки че българските власти засега не са потвърдили официално откъде идва атаката. "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени в нощта срещу 13 октомври в прилежащата ни зона в Черно море, на около 17 и 15 мили от брега. Това се случи точно седмица след ударените кораби в икономическата ни зона "Ейбъл" и "Алфа Ватан".
16-членния екипаж на "Челси 3", състоящ се от украинци и азербайджанци, беше спасен от българските власти. Петима от моряците на "Дигнити", който потъна, също бяха спасени.
"Пострадалите моряци получават медицинска грижа в момента. Благодаря на българските спасители и медици за професионализма им и бързата реакция", написа още украинският външен министър.
Ето какво още пише той:
Поредната руска атака срещу граждански кораб в близост до България показва, че Москва пренебрегва човешкия живот и безопасността на корабоплаването в Черно море.
Призоваваме нашите партньори да засилят натиска върху Русия и да гарантират, че виновните за тези атаки ще понесат отговорност. Свободата на корабоплаването не трябва да зависи от руските удари и заплахи.
Безопасността на Черно море и свободата на корабоплаването са в наш общ интерес.
I am grateful to Bulgaria and our Bulgarian friends for rescuing the Ukrainian seafarers injured in the Russian attack on the merchant vessel Chelsea 3. The injured seafarers are receiving the medical care they need. I thank the Bulgarian rescuers and medical staff for their professionalism and swift response. Yet another Russian attack on a civilian vessel near Bulgaria shows Moscow's disregard for human life and for the safety of navigation in the Black Sea. We call on our partners to step up pressure on Russia and ensure accountability for these attacks. Freedom of navigation must not depend on Russian strikes and threats. A safe Black Sea and freedom of navigation are in our common interest. 🇺🇦🇧🇬— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 14, 2026