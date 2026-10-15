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Гърция въвежда отстъпки за горивата - до 20 евроцента за дизел и 10 за бензин

Бойка Атанасова, Атина

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Гориво СНИМКА: Пиксабей

Пакет от мерки на стойност 98 млн. евро за намаляване на разходите за горива и отопление влиза поетапно в сила в Гърция от днес,15 октомври. Предвиждат се отстъпки до 40 евроцента на литър за нафтата за отопление, 20 евроцента за автомобилния дизел и 10 евроцента за бензина, както и увеличение на помощта за отопление с 30%.

При нафтата за отопление държавната субсидия от 20 евроцента на литър се съчетава с още толкова отстъпка от рафинериите. Така ориентировъчната начална цена се очаква да бъде около 1,55 евро на литър вместо изчислените 1,95 евро без подкрепата. При покупка на 1000 литра разликата е 400 евро. Крайната цена ще зависи от района и доставчика.

От 15 октомври започва и субсидирането на автомобилния дизел. Общото намаление е 20 евроцента на литър, от които 15 евроцента са държавна подкрепа, а останалите пет - отстъпка от рафинериите.

За безоловния бензин 95 октана е предвидена субсидия от 10 евроцента на литър, която започва на 17 октомври. При зареждане на 50 литра икономията ще бъде пет евро за бензин и десет евро за дизел.

Отстъпките ще се отразяват директно в продажните цени, без заявление от потребителите. Първоначално обявеният срок за действието им е до 31 октомври.

Помощта за отопление за зимния сезон 2026–2027 г. се увеличава с 30%, като максималният размер нараства от 1200 на 1560 евро. Доходните и имуществените критерии остават непроменени. Подкрепата обхваща допустимите разходи за нафта, ток, природен газ, дърва и пелети.

Кандидатстването се очаква да започне до 10 ноември чрез платформата myΘέρμανση на гръцката данъчна администрация ААДЕ. Авансовото плащане е предвидено до 23 декември. Размерът на помощта ще се определя индивидуално според приложимите критерии.

Гориво СНИМКА: Пиксабей

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