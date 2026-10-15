Бразилия съкращава работната седмица от 44 на 40 часа

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Бразилският парламент одобри конституционна реформа за съкращаване на работната седмица от 44 на 40 часа. Мярката, за която правителството настоява от месеци, предвижда повече почивка за работещите и е сред ключовите инициативи на левия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.

Реформата ще позволи на много бразилци да почиват по два дни седмично вместо по един, както е според сегашния режим.

Лула разчита на промяната, за да засили подкрепата за себе си преди втория тур на президентските избори, докато изостава от консервативния сенатор Флавио Болсонаро.

Намаляването на работното време беше едно от основните искания на участниците в големите демонстрации в подкрепа на Лула, проведени през последните дни в редица бразилски градове.

След гласуването група сенатори запяха песни в подкрепа на президента. Реформата беше одобрена в Сената със 75 гласа „за" срещу един „против", след като през май получи одобрението и на Камарата на депутатите.

Флавио Болсонаро, който по-рано определи законопроекта като „опортюнистичен", в крайна сметка също гласува в негова подкрепа.

Лула не пропусна да разкритикува позицията на своя съперник. „Противниците ни решиха вчера, че ще гласуват „за", но трябва да останем нащрек. Те гласуват така от изборен опортюнизъм", заяви 80-годишният президент във видео, публикувано в социалните мрежи.

На първия тур на президентските избори на 4 октомври Лула получи 45% от гласовете срещу 47% за сина на своя крайнодесен предшественик Жаир Болсонаро.

Представители на предизборния щаб на Лула смятат, че намаляването на работното време може да даде нов тласък на кампанията му преди втория тур на 25 октомври.

В момента голяма част от бразилците работят по шест дни седмично по системата, известна като „6 към 1" – шест работни дни и един почивен.

Реформата ще бъде въведена постепенно през следващите 14 месеца.

По време на предизборната кампания Флавио Болсонаро предложи план за съкращаване на публичните разходи, вдъхновен от политиката на ултралибералния аржентински президент Хавиер Милей.

Консервативният блок в парламента защитаваше алтернативно предложение, което предвиждаше всеки работник да може да договаря индивидуално с работодателя си продължителността на работната седмица.

Кандидатът на консерваторите Флавио Болсонаро обаче в крайна сметка промени позицията си. „Обикалям Бразилия и мнозинството от бразилските работници искат край на системата „6 към 1", затова ще гласувам „за", заяви сенаторът във вторник.