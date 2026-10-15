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Нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му за репресии и изтезания

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Нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му за репресии и изтезания. СНИМКА: ГЕТИ

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му ще се явят днес в съда в Ню Йорк по нов обвинителен акт, според който двамата са ръководили организирана от държавата кампания за репресии и изтезания на десетки хора. Сред предполагаемите жертви има и трима американски граждани, съобщи Асошиейтед прес.

Очаква се Мадуро и съпругата му Силия Флорес да се обявят за невинни по новите обвинения във федералния съд в Манхатън. Те бяха добавени към по-ранен обвинителен акт по дело за наркотрафик, повдигнат срещу двамата преди няколко месеца. През януари те бяха задържани от американските военни при нощна операция в дома им в Каракас.

Адвокатът на Мадуро Бари Полак заяви миналата седмица, когато бяха обявени новите обвинения, че 63-годишният бивш президент ги отрича и „очаква с нетърпение да представи защитата си пред съда“.

Според преработения обвинителен акт Мадуро е ръководил система за изтезания, при които жертвите са били бити, задушавани и подлагани на електрически шокове. Той е обвинен, че лично е препоръчвал методи за изтезания, получавал е информация за отношението към конкретни жертви и е заплашил да убие детето на един от затворниците като форма на психологически тормоз, пише БТА.

Според обвинителния акт 69-годишната Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е участвала в изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията на конкретни лица.

Мадуро беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането му през януари. Международният наказателен съд (МНС) разследва от години обвиненията срещу него в престъпления срещу човечеството, свързани с репресиите срещу политическите му опоненти. Мадуро винаги е отричал да е извършвал нарушения.

По-рано тази година Мадуро и съпругата му обявиха, че са невинни по американското дело за трафик на наркотици, според което двамата са участвали в заговор за наводняване на американския пазар с кокаин. Адвокатите им настояват делото да бъде прекратено с аргумента, че двамата се ползват с имунитет, тъй като са били държавен глава на чужда страна и първа дама.

Преработеният обвинителен акт обхваща твърдения за изтезания, датиращи от 2013 г., когато Мадуро пое президентския пост от своя политически наставник Уго Чавес, починал от рак същата година.

Нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му за репресии и изтезания. СНИМКА: ГЕТИ

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