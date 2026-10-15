Нови обвинения срещу Мадуро и съпругата му за репресии и изтезания

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му ще се явят днес в съда в Ню Йорк по нов обвинителен акт, според който двамата са ръководили организирана от държавата кампания за репресии и изтезания на десетки хора. Сред предполагаемите жертви има и трима американски граждани, съобщи Асошиейтед прес.

Очаква се Мадуро и съпругата му Силия Флорес да се обявят за невинни по новите обвинения във федералния съд в Манхатън. Те бяха добавени към по-ранен обвинителен акт по дело за наркотрафик, повдигнат срещу двамата преди няколко месеца. През януари те бяха задържани от американските военни при нощна операция в дома им в Каракас.

Адвокатът на Мадуро Бари Полак заяви миналата седмица, когато бяха обявени новите обвинения, че 63-годишният бивш президент ги отрича и „очаква с нетърпение да представи защитата си пред съда“.

Според преработения обвинителен акт Мадуро е ръководил система за изтезания, при които жертвите са били бити, задушавани и подлагани на електрически шокове. Той е обвинен, че лично е препоръчвал методи за изтезания, получавал е информация за отношението към конкретни жертви и е заплашил да убие детето на един от затворниците като форма на психологически тормоз, пише БТА.

Според обвинителния акт 69-годишната Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е участвала в изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията на конкретни лица.

Мадуро беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането му през януари. Международният наказателен съд (МНС) разследва от години обвиненията срещу него в престъпления срещу човечеството, свързани с репресиите срещу политическите му опоненти. Мадуро винаги е отричал да е извършвал нарушения.

По-рано тази година Мадуро и съпругата му обявиха, че са невинни по американското дело за трафик на наркотици, според което двамата са участвали в заговор за наводняване на американския пазар с кокаин. Адвокатите им настояват делото да бъде прекратено с аргумента, че двамата се ползват с имунитет, тъй като са били държавен глава на чужда страна и първа дама.

Преработеният обвинителен акт обхваща твърдения за изтезания, датиращи от 2013 г., когато Мадуро пое президентския пост от своя политически наставник Уго Чавес, починал от рак същата година.