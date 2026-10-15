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Безсънна нощ в Истанбул след потопа, две са вече жертвите (Видео, снимки)

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Наводнените улици на Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Visit Istanbul

Спасиха бездомни животинки, хванати в капан

Безсънна нощ прекараха гражданите и властите в Истанбул. Спасителните операции заради потопа продължиха през цялата нощ. Двама души загинаха в наводненията. 

Заради дъжда преля реката "Кагътхане", а районът остана под вода, беше наводнена и болница в района на Саръйер. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли и 2518 сигнала на спешния телефон.

През нощта спасителни екипи евакуираха заклещени служители във фирма на улица „Кемербургаз" в квартал „Аязага". Фирмите, разположени на улицата, която беше изцяло покрита с вода, бяха евакуирани с помощта на микробуси и друга строителна техника, пишат турски медии. 

Някои от работниците бяха спасени от екипи на бреговата охрана с помощта на лодки и отведени в безопасна зона.

На улица "Мустафа Кемал Ататюрк" жителите сами отводняваха, а спасителите са претърсили наводнени мазета, където за щастие не са открити заклещени хора. 

Граждани, които не са могли да се приберат безопасно, са били транспортирани в кофата на багер. Багери са разчиствали и отнесени коли цяла вечер. 

Бездомни животни, хванати в капан в двора на начално училище „Арнавуткьой Богазкьой", са били спасени с помощта на общински екипи.

Някои от прекъснатите в града услуги на метрото и трамваите бяха възобновени тази сутрин.

Metro Istanbul обяви, че услугите по трамвайна линия T3 Kadıköy-Moda, трамвайна линия T1 Kabataş-Bağcılar и метролиния M9 Ataköy-Olimpiyat, които бяха спрени поради неблагоприятни метеорологични условия, са се върнали към нормалното.

Две жертви взе потопът в Истанбул. 14-годишно дете, което загина при токов удар, след като стъпи в локва. В квартал "Аязага" 34-годишен мъж се е подхлъзнал и е ударил главата си в тротоара. Той е откаран в болница, където по-късно е починал. 

Днешният 15 октомври е обявен за неучебен ден във всички училища в града. 

Наводнените улици на Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Visit Istanbul
Потопът в Истанбул СНИМКА: Ройтерс
Потопът в Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Турция/Türkiye
Наводнените улици на Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Visit Istanbul
Потопът в Истанбул СНИМКА: Ройтерс
Потопът в Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Турция/Türkiye
Наводнените улици на Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Visit Istanbul
Потопът в Истанбул СНИМКА: Ройтерс
Потопът в Истанбул СНИМКА: Фейсбук/Турция/Türkiye

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