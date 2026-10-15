Масови безредици в Тирана: нападнати са 8 институции, 4 банки и десетки търговски обекти (Снимки)

Хаос по улиците, нападения срещу 8 институции, 4 банки и десетки търговски обекти. Това е равносметката след вчерашните протести в Тирана. Те бяха продължение на предходната демонстрация, свързана с въпроси за образованието и социалната сфера, и прерасна в масови безредици.

Демонстрациите, които според организаторите са провокирани от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, слабата финансова подкрепа и лоши перспективи за работа след дипломиране, започнаха във вторник в албанската столица, като по обяд демонстранти се събраха пред сградата на албанското министерство на образованието. В следобедните часове се стигна до ескалация на напрежението и сблъсъци между полиция и протестиращи, при които бяха ранени най-малко 20 души, а полицията задържа десетки протестиращи.

Вчера по обяд демонстранти отново се събраха пред сградата на министерството, а студенти и ученици от няколко учебни заведения бойкотираха учебните си занятия, за да се включат в протеста. По-късно маскирани лица започнаха да къртят пътни знаци, метални заграждения и улични лампи, намиращи се около министерството, и успяха да влязат в двора му и да запалят един от офисите на приземния етаж на сградата. Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ, но от този момент протестът се разпръсна и прерасна в това, което „Шчпитаря“ описва като „10-часa на невиждани досега безредици в Тирана“.

Витрините на десетки търговски обекти в центъра на града бяха изпочупени, като на места протестиращи започнаха и да грабят хранителни продукти и техника, както и да палят офиси. По-късно протестиращите, които скандираха лозунги, призоваващи многократно за оставката на премиера Еди Рама, продължиха да палят кофи и мебели, чрез които блокираха част от централните улици на града, като последователно бяха запалени и министерството на икономиката и това на правосъдието. Нападения, включително с коктейли „Молотов“, павета, камъни и пътни знаци, бяха извършени и срещу сградите на албанския парламент, офиса на албанския премиер Еди Рама, Конституционния съд на Албания, няколко полицейски управления и четири банки, преди протестът да се разпръсне малко след 22:00 ч. местно време (23:00 ч. българско време), пише БТА.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват улиците на Тирана след вчерашните безредици, като на тях се виждат останки от запалени автомобили, разпръснати боклуци и контейнери за отпадъци, изпотрошени спирки на градския транспорт, както и разпилени предмети и разрушения в сградата на министерството на икономиката.

По информация на албанската полиция при вчерашните безредици са пострадали най-малко 51 полицейски служители, петима протестиращи и един минувач. Органите на реда съобщават и за най-малко 65 задържани за причиняване на безредици по време на протестите. С тези данни общият брой на задържаните от полицията по време на протестите от последните два дни надхвърля 100 души, а броят на ранените – 70.