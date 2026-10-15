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Бурите в Гърция взеха жертва, затвориха пътища и училища

Бойка Атанасова, Атина

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Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс

Очаква се ново влошаване на времето

Един човек загина, пътища бяха прекъснати, а училища останаха затворени след преминаването на мощната буря през Гърция. Най-сериозни са последствията на островите Родос и Евия, където проливните дъждове и силните ветрове причиниха значителни щети.

На остров Родос мъж загина, след като автомобилът му беше отнесен към морето. Силните валежи предизвикаха свлачище, което затвори пътя между Архангелос и Малонас. Заради опасните метеорологични условия днес, 15 октомври, училищата и детските градини на Родос остават затворени. 

Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс

Сериозни проблеми има и на остров Евия, където е прекъснат пътният участък Прокопи - Мантуди. Щети са регистрирани и на Спорадските острови.

Метеоролозите предупреждават, че ново влошаване на времето се очаква от петък вечерта, 16 октомври, до събота по обяд, 17 октомври. Прогнозите сочат интензивни валежи в Източна Тесалия, Спорадите, Евия и източните райони на Централна Гърция.

Властите призовават гражданите да избягват ненужни пътувания в засегнатите райони и да следят официалната информация за състоянието на пътната мрежа. 

Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс

Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс
Бурята нанесе сериозни щети на Родос СНИМКА: Ройтерс

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