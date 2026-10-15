Израел блокира изграждането на военна база в Газа, планирана от Съвета за мир на Тръмп

В началото на август Съветът за мир - международна организация, упълномощена от ООН през 2025 г. и председателствана от американския президент Доналд Тръмп, възложи първия си строителен договор за Газа. Базираната в щата Луизиана компания „Аркел Интернешънъл" (Arkel International) трябваше да изгради в ивицата военна база за 150 международни военнослужещи.

Два месеца по-късно Израел все още не е разрешил изпълнението на договора, твърди източник, запознат пряко със случая. На изпълнителите и камионите не се позволява да преминат в Газа и да започнат строителните дейности. „Израел няма да отвори границата", заяви източникът, пред в-к "Гардиън"

Говорител на Съвета за мир отказва да коментира случая. Израелските отбранителни сили и израелското правителство също отказаха коментар.

Войната на Израел в Газа е един от осемте конфликта, за които Тръмп твърди, че е разрешил. Миналата седмица той отново я посочи в гневна публикация в социалните мрежи, в която протестира срещу това, че не е получил Нобеловата награда за мир.

Съветът за мир беше създаден след прекратяването на огъня в Газа през октомври 2025 г. и заема централно място в твърденията на Тръмп, че е сложил край на конфликта. Планираният от „Аркел Интернешънъл" обект, наречен „временен аванпост за поддръжка на мисията", е доста елементарен по замисъл. Става дума за укрепена позиция с размери около 100 на 100 метра, разположена на място, което преди е било част от спорния и вече закрит проект на Фондацията за хуманитарна помощ в Газа (Gaza Humanitarian Foundation — GHF), според източника, запознат с въпроса.

Подкрепяната от САЩ фондация GHF е действала в Газа от май до октомври 2025 г., като е доставяла хуманитарна помощ под охраната на частни изпълнители.

Базата трябва да приема краткосрочни ротационни контингенти от 150 добре въоръжени военнослужещи в Газа, посочва източникът. Те ще бъдат част от по-голям контингент от 500 души, които вече са изпратени от Мароко и Косово.

Без този договор обаче останалата част от програмата на Съвета за мир не може да започне, твърди източникът. Отказът на Израел да позволи на изпълнителя „Аркел Интернешънъл" да изгради базата на практика лишава Съвета за мир от възможността да действа.

„Не можете да влезете без международни стабилизационни сили (ISF). Не можете да възстановявате", заяви източникът. „Няма сигурност. Не могат да се доставят строителни машини. Не можете дори да започнете да изграждате комуналната инфраструктура. Не можете да започнете да изграждате основни съоръжения за поддържане на живота, защото без ISF не можете да влезете."

Източникът, запознат с въпроса, заяви, че Съветът за мир смята, че израелското правителство ще позволи проектът да продължи след изборите в Израел, насрочени за 27 октомври.

Спорният Съвет за мир има уникална структура.

Доналд Тръмп е определен за негов председател пожизнено. Зетят на Тръмп Джаред Къшнър е член на изпълнителния съвет, както и предприемачът в сферата на недвижимите имоти Стив Уиткоф, когото американският президент е назначавал за посредник в различни международни спорове.

Въпреки че много западни демокрации запазиха дистанция от Съвета за мир, по-рано тази година 28 държави се присъединиха към него като учредители.

Къшнър представи визуализации на футуристичната визия за Газа, в която градът е замислен като безупречно поддържан луксозен курортен център на брега на морето, с високотехнологични небостъргачи с изглед към Средиземно море.

На 23 септември групата представи план на стойност 2,45 млрд. долара за шест месеца, който определи като първа стъпка към възстановяването на Газа. Общите разходи за десетгодишния процес бяха оценени на 71 млрд. долара.

Планът беше придружен от амбициозни обещания и призиви за финансови вноски. „Днес можем да посочим реален напредък", заяви Уиткоф.

Висшият съветник на САЩ към Съвета за мир Арие Лайтстоун обяви, че ще бъде създаден нов фонд. „Вашите дарения от хора с високо нетно състояние ще отиват директно при палестинския народ", заяви той. Лайтстоун е част от обкръжението на Тръмп още от първия му президентски мандат. През 2020 г. той е бил равинът, извършил сватбената церемония на съветника на Тръмп Стивън Милър и Кейти Милър.

Израел продължава да нанася удари в Газа и след прекратяването на огъня през октомври, като за този период са загинали около 1400 души, според здравните власти в Газа.