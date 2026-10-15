Зеленски: Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ, коментирайки споразумението между Вашингтон и Москва за доставки на дизелово гориво, предаде Укринформ.

В интервю за британския журналист Пиърс Морган, Зеленски определи ситуацията като тъжна, като уточни, че изразява личното си мнение.

Зеленски потвърди, че Украйна губи САЩ като партньор. Той подчерта, че това не е по вина на Украйна, която не може да си позволи да проявява слабост, ако иска да оцелее. По думите му страната не е готова да се откаже от родината си, тъй като залогът не е бизнес сделка, а животът на хората, семействата и децата им. Зеленски определи като болезнен факта, че Тръмп застава на страната на Русия, вместо да подкрепя Украйна, пише БТА.

По думите му Тръмп може да посредничи за прекратяване на конфликта, но ако претендира за неутралност, трябва да се придържа към нея, вместо да подкрепя страната, която според Зеленски не е права. Той изрази мнение, че съветниците на Тръмп допускат грешка, но призна, че не знае кой влияе на американския президент и го насочва към това, което определи като погрешната страна на историята.

В същото време Зеленски отбеляза, че ситуацията е по-сложна от личните му чувства и емоции. По думите му той не може да контролира развитието ѝ, а най-важното за Украйна остава да оцелее.

С одобрението на САЩ Русия ще достави 300 000 тона дизелово гориво на световния пазар и в бъдеще значително ще увеличи обемите на износа си.