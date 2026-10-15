Втори ударен кораб край Румъния, издирват осем моряци

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води и седми в Черно море, включвайки четирите поразени в икономическата и прилежащата зона на България

Втори кораб е ударен тази сутрин в териториалните води на Румъния. На кораба е имало 12 души екипаж, от които осем са в неизвестност. В момента текат спасителни операции, съобщи румънската медия "Реалитата".

Около 07:00 часа в четвъртък сутрин търговският кораб Wine Trader, под флага на Сан Марино, е изпратил сигнал за помощ, съобщавайки за пожар. На борда на кораба е имало 12 души. 4 от тях са в безопасност, а 8 в момента са в неизвестност. Wine Trader е пътувал от Истанбул към Сулина. BREAKING: 🇷🇴Romania has launched another search-and-rescue operation in the Black Sea after the San Marino-flagged vessel Wine Trader reportedly came under a drone attack in Romanian territorial waters, approximately 13 nautical miles southeast of Sulina. The vessel issued a distress call at around 07:00 local time after a fire broke out aboard. According to initial reports, 12 crew members were on board, with eight currently reported missing. Sailors aboard nearby vessels reportedly said they witnessed the ship being struck by two drones. Romanian authorities have deployed the ARSVOM rescue vessel Apollo and a helicopter to conduct search-and-rescue operations as efforts continue to locate the missing crew members. The incident comes just hours after the separate emergency involving the Comoros-flagged vessel YARA J, which also reported a fire near Sulina following drone incursions into Romanian airspace. Both incidents occurred in Romanian territorial waters. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 15, 2026

Морският координационен център на Румъния и интервенционните структури спешно са мобилизирали специализирани военноморски и въздушни средства. Хеликоптер на Инспектората по обща авиация е издигнат, а в района е изпратен спасителният кораб „Apollo", принадлежащ на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM).

Wine Trader е ударен на 14 морски мили от Сулина. В сряда вечерта на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина беше ударен и танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови. Това прави означа, че единият кораб е ударен в териториалните води на северната ни съседка, а другия - в прилежащите.

Засега румънските власти не са съобщили подробности относно естеството на инцидента, тъй като мисията все още продължава.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.

Заради атаките румънският министър на националната отбрана Раду Мируца е предложил на българския си колега двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави.