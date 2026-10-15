САЩ предлагат ЕС да прехвърли замразени руски активи в US фонд

Администрацията на Тръмп обмисля и облекчаване на санкциите срещу плавателни съдове от сенчестия флот

САЩ са предложили на европейските държави да размразят част от руските държавни активи и да ги прехвърлят във фонд под американски контрол, за да съживят мирните преговори за Украйна. Паралелно с това Вашингтон обмисля облекчаване на санкциите срещу танкери от т.нар. сенчест флот, за да понижи рекордно високите цени за превоз на товари по море, съобщават американски медии, пише turkiyetoday.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър са представили предложението за руските активи на преговори в Маями миналата седмица с представители на Украйна, Франция, Германия, Великобритания, ЕС и НАТО, съобщи „Файненшъл таймс", позовавайки се на четирима души, запознати с въпроса.

Европейските представители са отхвърлили предложението.

Идеите идват дни след като американският президент Доналд Тръмп временно отмени санкциите върху руския дизел. Решението беше разкритикувано от Киев, европейските съюзници и някои републиканци в САЩ и повдигна въпроси в Европа относно подхода на Вашингтон към оказването на натиск върху Москва.

САЩ са предложили няколко варианта за размразяване на активите, включително прехвърлянето им в нова специално създадена финансова структура под надзора на Вашингтон.

Американски представител е заявил пред изданието, че активите са били обсъдени като част от всеобхватно мирно споразумение и че механизмите за тяхното управление все още се разглеждат.

Европейските представители са заявили, че се противопоставят както на загубата на контрол върху активите, така и на връщането на каквато и да е част от тях на Москва.

„Беше им казано, че това просто няма да се случи", е един от запознатите с разговорите.

През 2022 г. западните съюзници замразиха руски държавни активи на стойност около 260 млрд. евро (291,4 млрд. долара), по-голямата част от които се намират в ЕС. Всяко решение за освобождаването им изисква съгласието на всичките 27 държави членки на Европейския съюз.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва ще „положи всички възможни усилия, за да постигне връщането на откраднатите активи".

„Това включва правна работа, съдебни производства и съдебно преследване", добави той.

Администрацията на Тръмп обмисля и облекчаване на санкциите срещу плавателни съдове от сенчестия флот, превозвали петрол от държави като Русия, Иран и Венецуела, съобщи американски представител пред Ройтерс.

Обсъжданията са съсредоточени върху възможността „законен петрол" - суров нефт или петролни продукти, които не попадат под американски санкции, да бъде превозван с кораби, срещу които преди това са били наложени ограничения. Целта е да се увеличат доставките на петрол от Персийския залив.

Компаниите ще трябва да подадат заявления до Министерството на финансите на САЩ, за да получат разрешение да използват тези плавателни съдове, е заявил представителят.

От Министерството на енергетиката на САЩ са посочили, че евентуалната мярка няма да помогне на Русия да превозва петрол или петролни продукти.

Аналитичната компания Energy Aspects смята, че облекчаването на санкциите „едва ли ще увеличи значително капацитета на основния търговски флот за кратко време". Според компанията повечето танкери, санкционирани заради връзките си с Русия или Венецуела, са продължили активно да извършват превози през последните три месеца.

Промяната обаче „може да направи достъпни още няколко танкера за определени курсове между пристанища през Ормузкия проток", посочват от Energy Aspects.

Източници от корабоплавателния сектор са заявили пред Ройтерс, че широкообхватно понижение на цените за морски превоз на товари е малко вероятно, тъй като застрахователите на корабите продължават да бъдат обвързани с правилата на ЕС и Великобритания.

Вашингтон обмисля облекчаване на ограниченията както върху руските активи, така и върху сенчестия флот в навечерието на междинните избори в САЩ на 3 ноември.