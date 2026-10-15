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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23737966 www.24chasa.bg

Гърция се възстановява след проливните дъждове в Егейско море

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Проливните дъждове и бурите доведоха до проблеми на остров Родос. СНИМКАй РОЙТЕРС

Метеорологичната обстановка в Гърция се нормализира, съобщават гръцките медии. Вчера сраната беше обхваната от проливни дъждове и бури, които предизвикаха сериозни проблеми, особено на острови в Егейско море.  

Най-засегнати бяха островите Евбея, Спорадите и Родос. Един човек загина вчера на остров Родос, след като автомобилът му беше повлечен от придошлата вода. 

Усложнената обстановка на острова наложи обявяване на извънредно положение, съобщава телевизия "Скай". На остров Евбея се стигна до евакуация на жители.  

Заради проливните дъждове преляха реки, нанесени бяха сериозни щети на пътната инфраструктура, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

Силните ветрове, на места достигащи до десета степен по скалата на Бофорт, наложиха забрана за фериботите в засегнатите от лошото време райони, включително от пристанищата Пирея и Лаврион край Атина.

От 9:00 ч. тази сутрин забраната за плавателните съдове на пристанището в Пирея отпадна, но се очакват закънения в курсовете на фериботите.   Училищата на остров Родос ще останат затворени и днес. Всички училищни сгради на остров ще бъдат проверени преди учениците да бъдат допуснати в тях, пише БТА.

Ново влошаване на метеорологичната обстановка в страната се очаква от петък. Отново се очакват проливни дъждове, но според прогнозата интензитетът им няма да е толкова голям. 

Проливните дъждове и бурите доведоха до проблеми на остров Родос. СНИМКАй РОЙТЕРС

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