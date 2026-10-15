Албанският премиер Еди Рама обвини опозицията за безредиците в Тирана

В обръщение от тази сутрин албанският премиер Еди Рама обвини албанската опозиция за вчерашните протести и безредици в Тирана, при които пострадаха повече от 50 души, а редица институции и магазини станаха обект на нападения и палежи, съобщи албанският портал „Ей Би Си Нюз".

Демонстрациите, които според организаторите са провокирани от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, слабата финансова подкрепа и лоши перспективи за работа след дипломиране, започнаха във вторник в Тирана. Демонстранти се събраха във вторник пред сградата на албанското министерство на образованието, а в следобедните часове се стигна до ескалация на напрежението и сблъсъци между полиция и протестиращи, при които бяха ранени най-малко 20 души. Полицията задържа десетки протестиращи.

Вчера по обяд протестиращи отново се събраха пред министерството , а студенти и ученици от няколко учебни заведения бойкотираха учебните си занятия, за да се включат в протеста. По-късно маскирани лица започнаха да къртят пътни знаци, метални заграждения и улични лампи, намиращи се около министерството, и успяха да влязат в двора му и да запалят един от офисите на приземния етаж на сградата. Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ, но от този момент протестът се разпръсна и прерасна в това, което информационният портал „Шчпитаря“ описва като „10-часa на невиждани досега безредици в Тирана“, довели до хаос по улиците и нападения срещу сградите на осем институции, четири банки и десетки бизнеси.

Споделяйки видео обръщение от сериозно пострадалия по време на вчерашните протести офис на Колежа на Европа в центъра на Тирана, Рама заяви: „До вчера това беше офисът на Колежа на Европа, училището на обединена Европа, което открихме в Албания заедно с европейските лидери. Днес това е руина, причинена от ръце, които не са и никога не могат да бъдат ръцете на студенти. Студентите са бъдещето, те са тези, които гледат надалеч и които искат да стигнат по-бързо по-далеч. Студентите винаги са добре дошли и за тях ние винаги сме готови да седнем да говорим, да обсъждаме и да намерим решения за неща, които изискват решения. Това са други ръце - това са ръцете, които се опитват да съборят Албания всеки път, когато тя се опитва да се издигне. Това са ръцете на една опозиция, която с маски, огън и желязо, се стреми да върне Албания там, където страната ни никога няма да се върне отново“, заяви премиерът, отбелязва БТА.

В обръщението си Рама също така подчерта, че е отворен за диалог с протестиращите и заяви, че „причинителите на безредиците от последните два дни няма да останат ненаказани от закона“. „Ще преминем през тези трудни времена заедно. Бъдещето принадлежи на студентите, на Албания и на албанците“, каза още Еди Рама.