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Валутният пазар в Сърбия е стабилен, няма липса на евро

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Валутният пазар в Сърбия е стабилен, няма липса на евро

Валутният пазар в Сърбия е стабилен и добре снабден с евро, съобщи Националната банка на Сърбия (НСБ), посочвайки, че се следят ежедневните движения на валутния пазар и данните за покупката и продажбата на чуждестранна валута в брой от оторизираните обменни бюра, предава ТАНЮГ.

Централната банка на Сърбия напомня, че разполага с подходящи механизми за реагиране в случай на евентуални пазарни смущения.

„В рамките на своите правомощия, НБС ще продължи да следи движенията на валутния пазар през предстоящия период и в рамките на законовите си правомощия да контролира формирането и прилагането на валутните курсове в обменните бюра за защита на гражданите и финансова стабилност“, обяви НБС на уебсайта си, пише БТА.

В края на миналата година опозиционни медии в Сърбия съобщиха, че социалните мрежи разпространяват твърдения, че закупуването на евро от обменни бюра в сръбската столица Белград е силно затруднено или направо невъзможно.

 

Валутният пазар в Сърбия е стабилен, няма липса на евро

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