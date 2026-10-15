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Измамници отмъкнаха 4,76 млн. евро от 88-годишна жена в Солун

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Обир Снимка: Pixabay

Възрастна жена в Гърция стана жертва на обир на стойност 4,76 милиона евро, съобщава агенция АНА-МПА. Според информацията обирът е станал във вторник в Солун. Жертвата е 88-годишна жена, която получила обаждане от непознат мъж. Той ѝ съобщил, че предстоят ремонтни дейности на електропреносната мрежа и има опасност от токов удар.

Във връзка с ремонта жената била убедена да събере всички метални предмети и да остави вратата на апартамента си отворена, съобщава в информация по темата в. "Етнос".

Жената събрала в пликове всичките си ценни предмети, сред които 4766 златни монети и бижута. Пликовете били тежки 38 килограма.

Възрастната жена била убедена да остане в едната стая на апартамента си. Когато излязла, установила, че пликовете са изчезнали, пише БТА.

Според информацията откраднатите златни монети и бижута са били на обща стойност 4,7 милиона евро. Гръцката полиция разследва обира. 

Обир Снимка: Pixabay

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