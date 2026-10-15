Пуснаха запис от обаждането до 911, направено след смъртта на Хейдън Панетиър

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Новоразпространен запис от телефонно обаждане на спешния номер 911 хвърля светлина върху паниката и отчаяните опити за спасяване на актрисата Хейдън Панетиър, след като през август тя е била открита в безсъзнание в апартамент в Грийнвил, щата Южна Каролина, съобщава ABC News.

„О, боже, о, боже мой – да направиш ли сърдечен масаж или нещо такова?", чува се гласът на обаждащия се в записа.

По данни на властите, след като актрисата била открита в безсъзнание, спасителните екипи „предприели мерки за разширена сърдечна реанимация". Телевизионната звезда е обявена за мъртва около 14:32 ч. на 16 август.

„Върнах се от църква и влязох в апартамента на брат ми и приятелката му. Той се събуди, а неговото момиче... тя е в безсъзнание", казва обаждащият се.

По време на седемминутния разговор операторът на 911 обяснява на човека отсреща как да извършва сърдечен масаж, докато пристигнат спешните екипи. По всичко личи, че обаждането е направено от брат на бившия приятел на Панетиър.

„Диша ли?", пита операторът.

„Не", отговаря мъжът.

„Трябва да започнем сърдечен масаж. Ще ви обясня как да го направите, добре? Първо ще започнем с обдишване. Трябва да я поставите легнала по гръб и да махнете всичко изпод главата ѝ", казва операторът.

Операторът се чува как брои гръдните притискания, докато обаждащият се се опитва да окаже животоспасяваща помощ.

„Ще правим това 500 пъти или докато пристигне помощ, добре? Започнете да броите сега – едно, две, три, четири; едно, две, три, четири; едно, две, три, четири; едно, две, три, четири", нарежда операторът.

Според службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил смъртта на Панетиър е била определена като случайна свръхдоза на наркотици, сред които и фентанил.

Полицейското управление на град Грийнвил разследва смъртта на актрисата. В разследването се е включила и Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), съобщават източници, запознати със случая.

Бившият приятел на Панетиър – Брайън Хикерсън, е бил на мястото, когато тя е починала, сочи полицейски доклад, получен от ABC News.

В доклада служителят на реда посочва още, че е разговарял с Хикерсън и брат му Зак Хикерсън, който също бил на мястото, докато екипът на спешна медицинска помощ „работел върху пациентката". Зак Хикерсън описал Панетиър като приятелката на брат си.