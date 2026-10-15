Украйна свалила през нощта 536 руски дрона, а Русия - 166 украински

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Украинските силите за противовъздушна отбрана са неутрализирали 536 от общо 580 дрона, използвани от руските сили снощи. Украинските военновъздушни сили съобщиха това в Телеграм, предаде БТА.

От 18:00 часа вчера руските сили атакуваха Украйна с две управляеми ракети Х-59, изстреляни от въздуха от Черно море, и 580 ударни дрона, включително дронове от типа "Шахед" и "Гербера", както и дронове примамки от тип "Пародия". Дроновете са изстреляни от Орел, Милерово, Шаталово, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецка област и Гвардейское в Крим.

По предварителни данни към 8:00 ч. тази сутрин силите за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили или неутрализирали 536 дрона.

Попадения са регистрирани на 31 места, а отломки от свалените цели са паднали на 11 места.

Срещу тази въздушна атака са били задействани украинската авиация, зенитно-ракетни комплекси, силите за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на въоръжените сили на Украйна.

Руската ПВО тази нощ е прехванала и унищожила 166 украински дрона, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните сили на ПВО прехванаха и унищожиха 11 украински дрона над Белгородска, Брянска, Курска, Тулска, Рязанска, Орловска, Липецка, Воронежка, Нижегородска, Тамбовска и Ростовска области, над Московския регион, Краснодарския край и Крим", се посочва в изявление на министерството.

Двама души бяха ранени в руската Белгородска област, съобщи губернаторът Александър Шуваев в мобилното приложение Макс.

"В Грайворонски и Шебекински район пострадаха двама души. Един от тях е приет в болница", посочи губернаторът.

Украинската армия извърши 69 артилерийски обстрела срещу пограничните райони на Курска област, а за изминалото денонощие над областта са свалени 68 украински дрона, каза губернаторът Александър Хинщайн и добави, че няма жертви и ранени при ударите.

Украинският президент Володимир Зеленски пък в нтервю за в. "Файненшъл таймс", публикувано снощи, е казал, че Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии. "Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", заявил Зеленски пред изданието.

В неделя американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато енергийно примирие между Русия и Украйна, което влиза в сила незабавно. По-късно Зеленски заяви, че Русия не спазва примирието и не зачита думите на американския президент,