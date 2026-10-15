Търговията между Китай и САЩ е нараснала с 4,1% през първите девет месеца на 2026 г.

Стокообменът между Китай и САЩ се е увеличил с 4,1% на годишна база до 3,18 трилиона юана (475,2 млрд. долара) през периода януари-септември 2026 г., показват данни на Главната митническа администрация на Китай, публикувани на 14 октомври. Така двустранната търговия продължава възстановяването си след спада в началото на годината.

През септември двустранният стокообмен е достигнал 61,7 млрд. долара. Китайският износ за американския пазар е нараснал с 9,8% за първите девет месеца до 348,2 млрд. долара, а вносът от САЩ се е увеличил с 5,2% до 114,4 млрд. долара.

След спад от 6,6% през първите пет месеца на годината търговията между двете най-големи икономики в света се върна към растеж от 1,3% за периода януари-август, който се ускори до 4,1% през първите девет месеца. Според анализатори подобрението е свързано с усилията за стабилизиране на двустранните отношения и напредъка в търговските преговори.

В осмия кръг от икономическите и търговските консултации, проведен от 20 до 23 септември в Ню Йорк и Вашингтон, двете страни се договориха да намалят митата върху вносни стоки на стойност около 30 млрд. долара от всяка страна. Предвижда се около 90% от обхванатите продукти да се ползват от режима на най-облагодетелствана нация след приключване на необходимите вътрешни процедури. Пекин и Вашингтон се споразумяха също да удължат действащите търговски договорености от Куала Лумпур до 10 януари 2027 г.

Данните на митниците показват също, че въпреки възстановяването на двустранната търговия със САЩ, Китай продължава да диверсифицира външноикономическите си връзки. През първите девет месеца на 2026 г. стокообменът с АСЕАН, най-големия търговски партньор на страната, е нараснал с 22,7% до 6,84 трилиона юана, а този с Европейския съюз – с 8,4% до 4,78 трилиона юана.

Според анализатори дълбоката взаимозависимост на китайската и американската икономики продължава да подкрепя търговските връзки, но несигурността около бъдещата митническа политика на САЩ остава риск за устойчивостта на възстановяването.