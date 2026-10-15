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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23738431 www.24chasa.bg

Износът на китайски чипове почти се е удвоил през първите девет месеца на годината

КМГ

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снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай увеличава износа на чипове, компютърни компоненти и енергийно оборудване, за да отговори на нарастващото световно търсене на изчислителна мощност и електроенергия. Това заяви на пресконференция на 14 октомври заместник-ръководителят на Главната митническа администрация Уан Дзюн, представяйки данни за външната търговия през първите девет месеца на 2026 г.

За периода януари-септември износът на интегрални схеми е нараснал с 99,1% на годишна база, този на компютърни компоненти – 2,1 пъти, а на устройства за съхранение на данни, включително SSD дискове – 1,3 пъти. Доставките на сървъри и друго оборудване за обработка на данни са се увеличили със 7,2%.

При енергийното оборудване износът на фотоволтаични продукти е нараснал с 10,3%, а на вятърни турбини и компоненти – с 22,4%. Доставките на кабели са се увеличили с 28,1%, на трансформатори – с 22,5%, а на батерии – с 34,8%. Китайските енергийни продукти достигат до над 200 държави.

По данни на Главната митническа администрация общият стокообмен на Китай, включващ износа и вноса, е достигнал 39,94 трилиона юана (5,96 трилиона долара) през януари-септември 2026 г., което е увеличение с 18,8% спрямо същия период на 2025 г. Това е най-бързият растеж за първите девет месеца от близо пет години. През септември 2026 г. месечният стокообмен за първи път е надхвърлил 5 трилиона юана.

снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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