КМГ: Китай и България в диалог чрез знанието, културата и библиотеките

2575 книги и издания от Китай бяха предоставени на 56 университетски и регионални български библиотеки, включително Националната библиотека „Св. Кирил и Методий", библиотеката на Българската академия на науките, както и на библиотеките на читалища в цяла България. Книгите бяха дарени на официална церемония, организирана от Университета по библиотекознание и информационни технология и Посолството на КНР в София- в рамките на инициативата „Коприненият път на книгата".

„Всяка отворена книга е нов прозорец към опознаването на Китай", каза в приветствието си към присъстващите Н.Пр. Дай Цинли, посланик на КНР в България.

В контекста на инициатива „Коприненият път на книгите", дарените книги и издания са свързани с китайската традиционна и съвременна култура и изкуство, образование и съвременно развитие. В присъствието на ректора на УниБИТ, на представители на изпълнителната власт, зам.министри и директори на библиотеки и читалища, на известни политици и общественици, в словото си при връчване на дарението посланик Дай Цинли подчерта, че тези книги ще дадат възможност на българските читатели да се доближат до Китай, и да го опознаят по-добре,, както и „... да открият съкровищата на една древна източна цивилизация и да разберат основните принципи, върху които се основава управлението на съвременен Китай". В словото си китайският дипломат сподели няколко истории за Китай, които откриваме в поредицата „Управлението на Китай" от Си Дзинпин. Като три от най-важните тя посочи историята за модернизацията по китайски модел; историята за способността на Китайската комунистическа партия да се реформира и самоусъвършенства и третата, която е свързана с взаимноизгодното сътрудничество между Китай и света. Н.Пр. Дай Цинли акцентира и върху четирите инициативи на китайския председател и тяхното огромно значене за глобалното развитие. . „Четирите глобални инициативи имат различни акценти – за глобално развитие,за глобална сигурност, за глобална цивилизация и за глобално управление, но те са взаимно свързани и макар че произхождат от Китай, ползите от тях ще бъдат за целия свят", каза тя.

Сред дарените книги са и българските издания на „Дао Дъ Дзин", „И Дзин" (Книга на промените), „Тайдзицюен" и други произведения, представящи традиционната китайска култура, която е съхранила своето значение през хилядолетията. Това безценно духовно наследство и днес оказва дълбоко влияние върху начина, по който китайците възприемат света и подхождат към решаването на различни въпроси. Същевременно то продължава да се развива и да придобива нова жизненост в практиката на съвременен Китай.

Китайският дипломат завърши приветственото си слово с думите: „Китай и България са две страни с древна история и богато културно наследство. Надяваме се чрез книгите китайската култура да стане още по-близка и достъпна за българските читатели, а народите на нашите страни да се опознават по-добре, да се сближават и да укрепват приятелството помежду си. Вярваме, че чрез взаимно уважение можем да задълбочаваме разбирателството, а чрез културния обмен и взаимното обогатяване – да се развиваме напред заедно."