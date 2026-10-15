Папа Лъв XIV отмени ангажиментите си до 20 октомври

Папа Лъв XIV е прекарал спокойна нощ в болницата, където се възстановява след операция заради рак на белия дроб, съобщиха от Ватикана, предаде Ройтерс.

Седемдесет и един годишният понтифик е диагностициран с белодробен аденокарцином - най-често срещаната форма на рак на белия дроб. При операция във вторник следобед лекарите са отстранили долната част на десния му бял дроб, съобщи БТА.

От Ватикана съобщиха, че операцията е преминала успешно и без усложнения. Засега обаче не се уточнява размерът на тумора и дали заболяването се е разпространило към близките лимфни възли - два ключови фактора за определяне на прогнозата.

Очаква се нова информация за състоянието на папата да бъде оповестена днес, но резултатите от хистологичното изследване може да не бъдат готови още няколко дни. Всички публични ангажименти на папата са отменени до 20 октомври.

Папа Лъв XIV бе опериран във вторник и вече е започнал да ходи и се е върнал към нормалното хранене след операцията за отстраняване на долния дял на десния му бял дроб. Възстановяването му протичало според очакванията, се посочва в съобщение на Ватикана.

Операцията е продължила около 90 минути и е извършена във вторник следобед в римската болница „Джемели". След интервенцията папата е диагностициран с рак на белия дроб.