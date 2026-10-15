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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23738466 www.24chasa.bg

КМГ: 140-ото издание на Кантонския панаир поставя нови рекорди

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

140-ото издание на Кантонския панаир започва днес и ще продължи до 4 ноември в три етапа. В него участват 32 000 компании, които представят близо 4,88 милиона експоната. Изложението е разположено в четири зони с общо 75 000 щанда.

Сред участващите компании 64% прилагат нови технологии, включително индустриален интернет и изкуствен интелект. Делът на новите продукти достига 23,2%, а на екологичните продукти – 26%, като и двата показателя са рекордни.

В рамките на панаира са планирани над 700 премиери на нови продукти – с 15% повече спрямо предишното издание. Така производителите ще представят пред международната публика още повече иновативни разработки с потенциал за реализация на световните пазари.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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