КМГ: 140-ото издание на Кантонския панаир поставя нови рекорди

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140-ото издание на Кантонския панаир започва днес и ще продължи до 4 ноември в три етапа. В него участват 32 000 компании, които представят близо 4,88 милиона експоната. Изложението е разположено в четири зони с общо 75 000 щанда.

Сред участващите компании 64% прилагат нови технологии, включително индустриален интернет и изкуствен интелект. Делът на новите продукти достига 23,2%, а на екологичните продукти – 26%, като и двата показателя са рекордни.

В рамките на панаира са планирани над 700 премиери на нови продукти – с 15% повече спрямо предишното издание. Така производителите ще представят пред международната публика още повече иновативни разработки с потенциал за реализация на световните пазари.