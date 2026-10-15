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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23738478 www.24chasa.bg

МВФ: Китайската икономика оказва огромно влияние върху Азиатско-тихоокеанския регион и света

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) и Групата на Световната банка за 2026 г. се провеждат от 12 до 18 октомври в Банкок, Тайланд. В рамките на форума директорът на Азиатско-тихоокеанския департамент на МВФ Кришна Шринивасан даде интервю за Китайската медийна група.

В него той подчерта, че Китай е най-голямата икономика в Азиатско-тихоокеанския регион и формира повече от половината от регионалния БВП. Страната осигурява около една трета от световния икономически растеж, поради което икономическото ѝ развитие оказва значително влияние както върху региона, така и върху световната икономика.

„Наши изследвания показват, че увеличаването на темпа на икономически растеж на Китай с един процентен пункт стимулира растежа на останалите икономики в региона с 0,3 процентни пункта. Това означава, че влиянието на Китай има огромен мултиплициращ ефект", заяви Шринивасан.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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