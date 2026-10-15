Най-малко 28 деца и една учителка загинаха в Пакистан при срутване на покрив на училище (обновена)

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Срутване на покрива на училище в град Пешавар, Северозападен Пакистан, отне живота на най-малко 29 души - 28 деца и една учителка, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес. Говорител на местната болница е съобщил още, че сред жертвите са шест момичета. Най-големите сред загиналите деца са били на 13 години.

Ранени са били над 50 души, някои от които са в критично състояние.

Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под отломките.

Засега не е ясно каква е причината за срутването.

Собственикът на сградата е арестуван, наредено е разследване.

Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти често не се спазват стриктно, отбелязва АП. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите.

В края на юни тази година 14 деца са загубили живота си след срутването на покрива на център за извънкласно обучение. Инцидентът се е случил в източния пакистански град Лахор. Други 5 деца са били ранени при срутването на покрива на центъра "Басти Ейд Гах", намиращ се в квартал "Кахна Нау" във втория по големина град в Пакистан.