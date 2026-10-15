В Юнчън бе открит Петият китайски археологически конгрес

Петият китайски археологически конгрес бе открит на 15 октомври в Юнчън, провинция Шанси. Тазгодишното издание е под мотото „Историята и бъдещето на археологията" и включва тематични доклади и 28 дискусионни сесии. В програмата са предвидени над 570 научни доклада и 22 публични лекции. Форумът ще продължи до 17 октомври.

От създаването си през 2016 г. конгресът е провеждан четири пъти. Той цели да представя актуалното състояние и постиженията на китайската археология, да разширява международното научно сътрудничество и обмен и да насърчава по-нататъшното развитие на археологическите изследвания в Китай.