Мъск: Време е Зеленски да си тръгне, иначе ще продължат масовите убийства

Американският мултимилиардер Илон Мъск повтори призива си към украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли, предаде БТА по информация на Франс прес.
АФП отбелязва, че това е станало в момент, когато възникват съмнения за подкрепата на Вашингтон за Киев.
"Време е Зеленски да си тръгне", заяви мултимилиардерът, чиято сателитна мрежа играе ключова роля в руско-украинския конфликт, особено за комуникациите на фронта.
Без оттеглянето на Володимир Зеленски "масовите убийства ще продължат", написа още Мъск в профила си в Екс, който има над 240 милиона последователи.
Украйна съобщи, че е подложена на ограничения при използването на сателитната услуга на собственика на "Спейс Екс", което затруднява голяма част от действията на дроновете и противовъздушната отбрана на Киев.
Мъск увери, че всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на неговата компания "Спейс Екс".
Мултимилиардерът направи разграничение между услугата "Старшийлд", предназначена за военните и използвана от Украйна за операциите ѝ на фронта и за отбрана, и "Старлинк", използвана за граждански цели. Двете услуги са част от сателитната система, разработена от "Спейс Екс", посочва АФП.
Преди няколко дни президентът на САЩ Доналд Тръмп отново поиска в Украйна да се проведат президентски избори.