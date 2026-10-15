Мъск: Време е Зеленски да си тръгне, иначе ще продължат масовите убийства

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Американският мултимилиардер Илон Мъск повтори призива си към украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли, предаде БТА по информация на Франс прес.

АФП отбелязва, че това е станало в момент, когато възникват съмнения за подкрепата на Вашингтон за Киев.

"Време е Зеленски да си тръгне", заяви мултимилиардерът, чиято сателитна мрежа играе ключова роля в руско-украинския конфликт, особено за комуникациите на фронта.

Без оттеглянето на Володимир Зеленски "масовите убийства ще продължат", написа още Мъск в профила си в Екс, който има над 240 милиона последователи.

Украйна съобщи, че е подложена на ограничения при използването на сателитната услуга на собственика на "Спейс Екс", което затруднява голяма част от действията на дроновете и противовъздушната отбрана на Киев.

Мъск увери, че всяко забавяне на мрежата се дължи на американското правителство, а не на неговата компания "Спейс Екс".

Мултимилиардерът направи разграничение между услугата "Старшийлд", предназначена за военните и използвана от Украйна за операциите ѝ на фронта и за отбрана, и "Старлинк", използвана за граждански цели. Двете услуги са част от сателитната система, разработена от "Спейс Екс", посочва АФП.

Преди няколко дни президентът на САЩ Доналд Тръмп отново поиска в Украйна да се проведат президентски избори.