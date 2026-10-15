ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

3,6 млрд. евро от Брюксел за транспорта до 2029 г....

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23738836 www.24chasa.bg

Шведски гражданин е арестуван в Русия, май готвел саботажи срещу военни обекти по поръчка на Украйна (обновена)

3036
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шведски гражданин е арестуван в Русия, май готвел саботажи срещу военни обекти. СНИМКА: Пиксабей

 Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви днес, че е задържала шведски гражданин, който е заподозрян в планиране на атаки и саботажи по поръчка на Украйна, предаде БТА по информация на Ройтерс. Твърди се, че той е влязъл в Русия под претекст, че иска да се присъедини към руската армия.

ФСС посочи, че 35-годишният швед е обвинен в незаконно пресичане на границата и може да му бъдат повдигнати допълнително обвинения, свързани с тероризъм.

Службата разпространи видеозапис със самопризнанията на мъжа, който се представя като Фреди Линдхолм от Стокхолм и казва, че е пристигнал в Русия, за да използва дистанционно управляеми дронове за "терористични атаки" и саботажи.

Шведското външно министерство заяви, че е запознато с медийните публикации за задържането на мъжа, но засега не е предприемало действия по случая. Засега няма коментар и от страна на Украйна.

Във видоеклипа шведският гражданин казва на английски, че е подписал договор в украинския град Тернопол с батальона "Айдар" на украинската армия и е преминал обучение за използване на дронове за разузнавателни цели. Руската държавна телевизия показа копие от договора, който задържаният предполагаемо е сключил с украинското министерство на отбраната.

ФСС заяви, че е задържала мъжа в западната руска Псковска област, която се намира близо до Латвия и Беларус.

"Под предлог, че иска да се присъедини към руските въоръжени сили, той е пристигнал в Руската федерация, за да извършва саботажи и терористични актове срещу военни обекти", се казва в изявлението на ФСС.

В изявлението се посочва още, че от февруари до юни мъжът е служил като оператор на дронове в украинска военна част, която ФСС определи като "терористична организация".

Онзиден руската специална служба съобщи, че е задържала и японски журналист в руския Далечен изток, обвинен в шпионаж. Японската министър-председателка Санае Такаичи отрече днес Япония да извършвала шпионаж на територията на Русия.

Шведски гражданин е арестуван в Русия, май готвел саботажи срещу военни обекти. СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си