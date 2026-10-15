Сърбия с протестна нота до Хърватия за "груба намеса в изборите".

Министерството на външните работи на Сърбия изпрати протестна нота до Хърватия заради "най-груба намеса в изборите в Сърбия, както и все по-често необективно (медийно) отразяване в Хърватия, което се отнася до вътрешнополитическата ситуация в страната", предава БТА по информация на сръбските медии.

В нотата се посочва, че Сърбия счита за неприемлив всеки опит за външно влияние върху вътрешнополитическите процеси, включително пряка или непряка намеса в предизборните дейности и политическата конкуренция по време на предизборната кампания.

Подчертава се, че особено безпокойство предизвиква честото представяне на вътрешнополитическите ситуации в Сърбия чрез едностранчиви и крайно негативни интерпретации, както и опитите за свързване на политическите процеси в Сърбия с предполагаема заплаха за регионалната стабилност.

По време на антиправителствените протести, оглавени от студенти след инцидент на жп гарата в Нови Сад през 2024 г., при който загинаха 16 души, отношенията между Сърбия и Хърватия се влошиха, а в началото на 2025 г. петима хърватски граждани, участвали в семинар за гражданското общество, бяха депортирани от Белград. В същия период след публична подкрепа за протестите хърватска гражданска, омъжена за сърбин, бе информирана от сръбските власти, че трябва да напусне страната, но след като случаят стана публичен мярката бе отменена.

До предсрочните парламентарни избори в Сърбия се стигна след като президентът Александър Вучич подаде оставка и насрочи парламентарни избори на 25 октомври. Тогава ще гласуват около 6 450 523 избиратели.