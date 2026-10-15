Украйна заяви, че е унищожила шест руски военни самолета при ракетен удар по летище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинските военноморски сили заявиха днес, че са унищожили шест руски военни самолета Су-34М при удар през нощта по летище Борисоглебск в руската Воронежка област, предаде БТА по информация на Ройтерс.

В публикацията в Телеграм пише, че при атаката е била използвана брегова ракетна система „Нептун".

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

По-рано днес украинските силите за противовъздушна отбрана съобщиха, че са неутрализирали 536 от общо 580 дрона, използвани от руските сили снощи. От 18:00 часа вчера руските сили атакували Украйна с две управляеми ракети Х-59, изстреляни от въздуха от Черно море, и 580 ударни дрона, включително дронове от типа "Шахед" и "Гербера", както и дронове примамки от тип "Пародия". Дроновете са изстреляни от Орел, Милерово, Шаталово, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецка област и Гвардейское в Крим.