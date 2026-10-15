Трима души са убити в Кировоградска област при масирана атака с дронове

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Украинската Кировоградска област в централната част на страната бе подложена през нощта на най-голямата руска атака от началото на войната. Убити бяха трима, а ранени - шестима души, предаде БТА като се позова на Ройтерс и на регионалния управител Андрий Райкович.

Областта, която сравнително рядко става обект на атаки, е била атакувана с повече от 360 дрона, написа Райкович в публикация в Телеграм и добави, че са били поразени 26 различни обекта.

„Врагът умишлено удря критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради", заяви той.

Украинските военновъздушни сили казаха, че 580 руски дрона са атакували страната снощи и 536 от тях са били свалени.

Украинската компания „Нафтогаз" съобщи, че нейно съоръжение за добив на газ в Полтавска област е било поразено от Русия.

В публикация в Телеграм компанията каза, че при атаката е било повредено оборудване и е избухнал пожар, като съоръжението е прекратило работа.

Украинските военноморски сили заявиха днес, че са унищожили шест руски военни самолета Су-34М при удар през нощта по летище Борисоглебск в руската Воронежка област, предаде БТА по информация на Ройтерс.

В публикацията в Телеграм пише, че при атаката е била използвана брегова ракетна система „Нептун".

Агенция Ройтерс посочва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.

По-рано днес украинските силите за противовъздушна отбрана съобщиха, че са неутрализирали 536 от общо 580 дрона, използвани от руските сили снощи. От 18:00 часа вчера руските сили атакували Украйна с две управляеми ракети Х-59, изстреляни от въздуха от Черно море, и 580 ударни дрона, включително дронове от типа "Шахед" и "Гербера", както и дронове примамки от тип "Пародия". Дроновете са изстреляни от Орел, Милерово, Шаталово, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните Донецка област и Гвардейское в Крим.