Румъния отново засече въздушна цел край Змийския остров в Черно море, излетяха два F-16

Министерството на националната отбрана на Румъния отново засече въздушна цел в района на Змийския остров в Черно море, предаде БТА по информация на министерството.

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство, излетяха от Въздушна база 86 Борча за наблюдение на ситуацията.

Жителите на източната част на окръг Тулча са получили предупредително съобщение чрез системата Ро-Алърт в 08:36 ч.

Не са регистрирани навлизания в националното въздушно пространство и въздушната тревога е била отменена в 10:27 ч.

През изминалата нощ група дронове бе засечена от радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния в същия район. Един от дроновете навлезе в националното въздушно пространство за около една минута, преди да изчезне от радарите.

Късно вчера пък търговският кораб „Яра Джей", плаващ под флага на Коморските острови, се запали докато беше на котва в румънски териториални води в Черно море. Екипажът е бил евакуиран. Румънският министър на отбраната Раду Мируца е заявил, че все още не е ясно дали плавателният съд е бил поразен от дрон. Предстои разследване, което трябва да установи обстоятелствата около инцидента.

Междувременно тази сутрин агенция Аджерпрес съобщи за пожар и на друг кораб – Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили югоизточно от Сулина. Осем души са в неизвестност след инцидента.

Телевизия Диджи 24 също посочи, че засега няма яснота дали Wide Trader е бил ударен от дрон. През изминалата нощ обаче бяха вдигнати изтребители заради група дронове, засечени в района на Сулина и край украинския Змийски остров, разположен близо до румънския бряг. Един от дроновете е навлязъл за кратко в националното въздушно пространство на Румъния, пише БТА.