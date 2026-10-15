Албанският парламент отмени заседанието си заради очаквани нови протести

Протестите в албанската столица Тирана, при които вчера пострадаха повече от 50 души, а редица институции и магазини станаха обект на нападения и палежи, продължават и днес, предаде БТА. Множество студенти и гимназисти бойкотираха учебните си занятия и за трети пореден ден се сърбаха пред сградата на албанското министерство на образованието, съобщават информационният портал „Шчиптаря" и албанската редакция на „Евронюз". В същото време парламентът на страната отмени днешното си заседание заради планираните демонстрации.

Демонстрациите, които според организаторите са провокирани от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, слабата финансова подкрепа и лоши перспективи за работа след дипломиране, започнаха във вторник в Тирана. Демонстранти се събраха пред сградата на албанското министерство на образованието, а в следобедните часове се стигна до ескалация на напрежението и сблъсъци между полиция и протестиращи, при които бяха ранени най-малко 20 души. Полицията задържа десетки протестиращи.

Вчера по обяд протестиращи отново се събраха пред министерството , а студенти и ученици от няколко учебни заведения бойкотираха учебните си занятия, за да се включат в протеста. По-късно маскирани лица започнаха да къртят пътни знаци, метални заграждения и улични лампи, намиращи се около министерството, и успяха да влязат в двора му и да запалят един от офисите на приземния етаж на сградата. Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ, но от този момент протестът се разпръсна и прерасна в това, което информационният портал „Шчпитаря" описва като „10-часa на невиждани досега безредици в Тирана", довели до хаос по улиците и нападения срещу сградите на осем институции, четири банки и десетки бизнеси. По данни на полицията общият брой на задържаните от полицията по време на протестите от последните два дни вече надхвърля 100 души, голяма част от които полицейски служители, а броят на ранените - 70.

По информация на „Шчиптаря" от ранните часове на днешния ден студенти и ученици от редица университети и гимназии, намиращи се на територията на Тирана, са бойкотирали учебните си занятия и са излезли на протест. За момента по-голямо множество се е струпало пред министерството на образованието, а на няколко от централните улици на града се съобщава за запалени контейнери за боклук и изкъртени пътни знаци. В бойкота на учебния процес днес се включват и студенти и ученици от учебни заведения и в албанските градове Шкодра, Дуръс и Елбасан, отбелязва медията.

Към момента полицейското присъствие в центъра на града е засилено, като около сградата на албанския парламент са разположени барикади и водни оръдия, а допълнителни полицейски сили се насочват към министерството на образованието, отбелязва още „Шчиптаря".

На този фон около час преди началото на днешното си заседание албанският парламент обяви, че отменя провеждането му заради очакваните демонстрации в центъра на Тирана, съобщи "Евронюз". Медията отбелязва, че след решението депутати от управляващата в Албания Социалистическа партия са забелязани да напускат сградата на парламента.

Вчера албанската полиция призова гражданите да се дистанцират от маскираните лица по време на протестите и да избягват каквито и да е провокативни действия. С призив за същото излезе и албанският президент Байрам Бегай, а Делегацията на ЕС в Тирана изрази загриженост относно ескалацията на напрежението в града.

В обръщение от тази сутрин албанският премиер Еди Рама обвини албанската опозиция за вчерашните протести и безредици в Тирана, при които пострадаха повече от 50 души, а редица институции и магазини станаха обект на нападения и палежи.

Демонстрациите, които според организаторите са провокирани от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, слабата финансова подкрепа и лоши перспективи за работа след дипломиране, започнаха във вторник в Тирана.