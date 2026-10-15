Румъния издирва с хеликоптери екипажа на ударения кораб (Видео)

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Мащабна спасителна операция е в ход в Черно море, след като търговският кораб Wine Trader край бреговете на Румъния се запали сутринта на 15 октомври. Румънските власти не са потвърдили официално, но заявиха, че вероятно корабът е ударен от дрон.

Корабът е сигнализирал за помощ в 7 ч. в четвъртък. Той е плавал от Истанбул до Сулина, под флага на Сан Марино. На борда на кораба е имало 12 души.

По последна информация от вътрешното министерство на Румъния и военноморските сили към 12 ч. са спасени петима от моряците. Други седем са още в неизвестност.

Министерството на вътрешните работи обяви, че няколко структури са мобилизирани за справяне с извънредната ситуация. В спасителната операция участват румънската гранична полиция, Инспектората по обща авиация и Главният инспекторат за извънредни ситуации.

Два хеликоптера Black Hawk са вдигнати, за да облитат около кораба. Те са оборудвани с лебедка, която може да помогне за спасяването, ако бъдат открити още от моряците, пише румънската медия "Реалитата".

Военноморските сили са мобилизирали на място и медици. Корабът „Фифи" е отплавал от пристанището Мангалия до засегнатия кораб, превозвайки на борда лекар, двама парамедици и медицински асистент.

В близост до мястото на трагедията се намира и кораб на Гранична полиция, който постоянно наблюдава ситуацията и оказва подкрепа на екипите, участващи в мисията.

Властите заявиха, че спасителната операция е затруднена, тъй като морето в района е много бурно днес.

Wine Trader е ударен на 14 морски мили от Сулина. В сряда вечерта на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина беше ударен и танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови. Това означава, че единият кораб е ударен в териториалните води на северната ни съседка, а другия - в прилежащите.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.