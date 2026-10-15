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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23739188 www.24chasa.bg

Възстановиха работата на украинската сателитна система "Старшилд"

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Сателит на „Спейс Екс" СНИМКА: Pixabay

Функционалността на сателитната интернет система "Старшилд" за Украйна по време на движение е възстановена, предаде Ройтерс, като се позовава на източник от украинското министерство на отбраната.

Това става ден след като ключовата услуга бе ограничена по време на движение със скорост над 160 км/ч., съобщава БТА.

Източникът заявил, че министерството на отбраната ще продължи да търси разяснения относно причините за прекъсването на военната версия на интернет услугата на "СпейсЕкс".

Проблемът засегна мисии с безпилотни летателни апарати по цялата фронтова линия, добавя източникът.

Сателит на „Спейс Екс" СНИМКА: Pixabay

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