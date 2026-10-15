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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23739215 www.24chasa.bg

Гърция е против намаляването на средствата за земеделие в новия европейски бюджет

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Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

 Гърция не е съгласна с предложението на ирландското председателство на ЕС за новия европейски бюджет и няма да приеме намаляване на средствата за земеделския сектор и кохезионните фондове. Това е заявил гръцкият премиер Кириакос Мицотакис при пристигането си на срещата на върха в Брюксел, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Според Мицотакис Европейският съюз трябва да обсъди допълнителни мерки за енергийна подкрепа за потребителите, наред с тези, които евентуално ще отпуснат националните правителства.

По думите на Мицотакис по отношение на предложението за европейски бюджет има несъответствие между амбициозните цели на Европейската комисия и средствата, които се отпускат за осъществяването им, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Гръцкият премиер ще настоява в заключителния документ от Срещата на върха да се включи призив към Европейската комисия да разгледа допълнителни мерки по отношение на енергийните разходи и по-голяма гъвкавост, за да може националните правителства да подпомогнат домакинствата и компаниите, които са най-засегнати от скока на цените в сектора.

"Важно е наред с националните инициативи да има и един европейски отговор на този голям и сложен проблем, който засяга всички европейски държави", заяви още Мицотакис.

В сряда пък Франция заяви, че няма да има споразумение за бъдещия бюджет на Европейския съюз без да бъдат осигурени „значителни" нови приходи. Френското президентство акцентира върху няколко „много интересни предложения" на Европейския парламент, насочени към събиране на допълнителни приходи за бюджета на ЕС: данък върху цифровите услуги, данък върху криптоактивите и данък върху хазартните игри и онлайн залаганията.

Ирландия, която понастоящем председателства Съвета на ЕС, предложи в събота съкращаване на разходите със 140 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на ЕК, като предвижда намаляване най-вече на средствата за повишаване на конкурентоспособността и за развитие.

Този компромис обаче не успя да удовлетвори Германия и групата държави, които продължават да настояват за мащабни съкращения, и предизвиква недоволство в страни като Франция, залагащи на „амбициозна" многогодишна бюджетна рамка.

Кириакос Мицотакис СНИМКА: Екс/Kyriakos Mitsotakis

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