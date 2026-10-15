След ударите по „Яндекс“ руските ботове не спрели работа, а отишли в други мрежи

Руските злонамерени ботове не са прекратили своята работа след ударите с украински дронове по центрове за данни на „Яндекс", а са преместили дейността си към други хостинг доставчици. Това показва анализ на американската компания Cloudflare, според който въпреки срива на трафика от мрежите на руския технологичен гигант няма доказателства атаките да са прекъснали манипулациите в социалните мрежи или активността на ботовете в интернет.

Между 7 и 11 октомвр украински дронове са нанасяли удари по три обекта на „Яндекс" в Русия. На 11 октомври трафикът в мрежата на търсачката се е сринал с 99% под обичайните нива, а този в облачната платформа „Яндекс.Клауд" – с 90%. След кратко частично възстановяване двете мрежи са останали сериозно нарушени до 13 октомври, като трафикът им се е задържал между 86% и 90% под нормалните стойности. Към 18 ч. UTC на 14 октомври той е бил на 85% от обичайното равнище.

Рязкото прекъсване на трафика предизвика предположения, че ударите са нанесли тежък удар по руските ферми за ботове и са нарушили оналайн операциите за влияние. Анализът на Cloudflare обаче показва, че спадът на трафика от дадена мрежа не означава непременно, че злонамерените операции са прекратени.

Компанията е анализирала данни от Cloudflare Radar и системата си за управление на ботове Bot Management. Изследването обхваща две автономни системи, свързани с „Яндекс" – AS13238, използвана от търсачката, и AS200350, която обслужва облачните услуги на компанията.

Преди ударите автоматизираните заявки са съставлявали 36,1% от целия HTTP трафик, наблюдаван глобално в мрежата на Cloudflare, и 35,8% от трафика от руски IP адреси. Данните показват, че двете мрежи на „Яндекс" са били засегнати по различен начин заради различните им функции.

Почти целият отпаднал трафик от търсачката е бил от роботи за индексиране на интернет страници, новинарски статии, изображения и други ресурси. В облачната платформа обаче са били наблюдавани различни видове автоматизирана активност, включително сканиране за уязвимости и заявки, наподобяващи опити за атаки.

Автономната система AS13238 се използва от търсачката на „Яндекс" за обхождане на уебсайтове и изграждане на нейния индекс. Cloudflare е класифицирала 99,5% от заявките в тази мрежа като автоматизирани, а 93,6% от заявките на ботовете са били потвърдени като легитимни. Анализът на извадка от заявките показва, че 78,1% са били от проверения робот YandexBot, 11,5% – от YandexRenderResourcesBot, а 1,9% – от YandexImages. Поведението им е било съвместимо с работата на търсачка, която индексира страници и обработва изображения.

Тази автономна система е осигурявала около 7% от заявките на ботове с руски произход и едва 0,05% от глобалния им брой.

Най-сериозно засегнатият сектор сред уебсайтовете и услугите е бил този на издателската дейност и вестниците, където трафикът от мрежите на „Яндекс" е намалял с 44%. Около 90% от трафика към новинарски сайтове от тази автономна система преди ударите е бил свързан с YandexBot, който индексира статии.

При 40,5% от клиентите на Cloudflare сървърите са връщали HTTP код 403 Forbidden – отказан достъп, тъй като собствениците на сайтовете са блокирали робота. След прекъсването на мрежата на търсачката сайтовете просто са регистрирали по-малко индексиране от „Яндекс".

Втората автономна система - AS200350, обслужва облачната платформа „Яндекс.Клауд". Тя има различен профил. Около 95% от заявките, подложени на оценка, са били от ботове, но Cloudflare не е потвърдила като легитимна нито една от наблюдаваните заявки на ботове в тази мрежа.

Ботовете са приличали повече на софтуерни приложения. Почти две трети от заявките им са изпращали данни към уебсайтове, а някои са се идентифицирали като програми, написани на JavaScript, Python или Go. По-голям дял от тях са били насочени към софтуерни компании в сравнение с роботите на търсачката.

„Яндекс.Клауд" е осигурявал около 2% от заявките на ботове с руски произход и едва 0,01% от глобалния им брой.

След ударите трафикът от ботове в облачната платформа е намалял с около 40%. Заявките за проверка на уязвимости в разширенията на WordPress са спаднали с 90%, а заявките, разпознати като сканиране, – с 93%.

Броят на заявките от „Яндекс.Клауд", блокирани от клиентите на Cloudflare, също е намалял със 70% през разглеждания период. Според компанията това подсказва, че пропорционално по-малко от злонамерения трафик от тази мрежа е достигал до защитната стена на уеб приложенията (WAF).

Най-ясните доказателства, че автоматизираната дейност е била пренасочена, а не прекратена, идват от анализа на трафика към хазартни платформи.

Преди ударите две категории са формирали по-голямата част от трафика от ботове в „Яндекс.Клауд" – компютърният софтуер и хазартът. В първата категория са отчетени 24,24 млн. заявки преди събитията и 15,18 млн. по време на периода 7–13 октомври, което е спад от 37,4%. При хазарта заявките са намалели от 23,01 млн. на 18,80 млн., или с 18,3%.

Големият дял на софтуерните заявки е очакван за облачна мрежа, предназначена да хоства приложения на трети страни и софтуерни интеграции. Сред най-често заявяваните хостове от „Яндекс.Клауд" е бил api.cloudflare.com. Повечето от тези заявки са били успешни и са получавали HTTP код 200 както преди ударите, така и по време на тях, което показва легитимна употреба на услугите.

При хазартния сектор обаче Cloudflare е проследила почти всички заявки от ботове към един клиентски акаунт. Трафикът се е разпределял между различни хостове на платформата.

Непосредствено след прекъсването на услугите на „Яндекс.Клауд" на 8 октомври заявките от тази мрежа към акаунта са спаднали до нула. Едновременно с това идентични заявки са започнали да пристигат от други руски хостинг мрежи, сред които Radist и Selectel.

Трафикът е запазил едни и същи технически характеристики при различните доставчици – един и същ JA4 TLS отпечатък, едни и същи необичайни пътища на заявките и HTTP заглавки, както и едни и същи персонализирани низове User-Agent, които идентифицират клиентския софтуер.

Общият трафик от руски ботове към хазартни акаунти на практика е останал непроменен през седмицата. Заявките са се увеличили от 167,7 млн. на 170,1 млн., или с 1,4%.

Това показва, че автоматизираната дейност не е спряла. Операторите са преместили задачите си към алтернативни доставчици на облачни услуги, след като „Яндекс.Клауд" е станал недостъпен.

Данните на Cloudflare показват различни промени в трафика от ботове към отделните отрасли. При медиите, включително сайтовете за съдържание за възрастни, заявките са намалели от 1,33 млн. на 223,1 хил., или с 83,3%. При интернет и телекомуникациите спадът е от 524,2 хил. на 206,5 хил. (-60,6%), а при пътуванията и туризма – от 363,9 хил. на 158,1 хил. (-56,6%).

В търговията на дребно и едро заявките са намалели от 316 хил. на 167,7 хил. (-46,9%). При гейминга и компютърните игри спадът е от 226,3 хил. на 63,2 хил. (-72,1%). Най-голямото намаление е отчетено при издателската дейност и вестниците – от 90,8 хил. на 8,8 хил., или с 90,3%.

При хазартните сайтове делът на HTTP отговорите с кодове 4xx – които показват клиентска грешка или отказана заявка – се е увеличил от 99,1% на 99,3%. При софтуерните компании този дял е намалял от 18,5% на 15,9%.

В останалите категории също се наблюдава понижение на дела на заявките с отговори 4xx: при медиите – от 82% на 61,8%; при интернет и телекомуникациите – от 71,4% на 51,1%; при туризма – от 27% на 12,3%; при търговията – от 71% на 55,9%; при гейминга – от 51,4% на 9,2%; а при издателската дейност и вестниците – от 90,2% на 61,4%.

Според Cloudflare понижението в повечето сектори до голяма степен се дължи на отлива на трафик, наподобяващ атаки. В съчетание с пренасочването на заявките към хазартния клиент това показва, че злонамерената автоматизирана активност, преминавала през „Яндекс.Клауд", е продължила да работи през други доставчици.

Cloudflare е анализирала и трафика към социалните мрежи, за да провери дали ударите са довели до необичайно намаляване на активността от руски IP адреси или в световен мащаб.

Общият трафик от руски IP адреси е намалял с 0,6% през разглеждания период, докато глобалният се е увеличил с 1,2%.

Компанията е повторила анализа и за трафика от ботове към крайните точки на конкретна социална платформа, използвани за публикуване на постове, отговори и харесвания. И при тях не е открита необичайна промяна преди или по време на събитията. Трафикът от руски IP адреси е намалял с 5,7%, а глобалният се е увеличил с 1,1%.

Според оценката на Cloudflare данните не подкрепят твърденията, че ударите са парализирали манипулациите в социалните мрежи. Компанията уточнява обаче, че анализът обхваща само трафика, наблюдаван в нейната мрежа. Без допълнителни данни от други източници не може категорично да се изключи всякаква връзка между ударите и операциите в социалните мрежи.

Глобалният трафик от ботове остава почти непроменен

Общите показатели също не показват значително прекъсване на автоматизираната активност в интернет. Между 1 и 6 октомври, преди ударите, ботовете са съставлявали 39,4% от всички HTTP заявки в глобален мащаб и 50,4% от HTTP заявките от руски IP адреси.

На 7 и 8 октомври, когато е съобщено за удар по Сасово, глобалният дял на заявките от ботове е бил 39,2%, а този от руски IP адреси – 48%. На 9 октомври, след удара по Калуга, глобалният показател се е върнал на 39,4%, докато делът на заявките от руски IP адреси е спаднал до 42,5%.

На 11 октомври, когато е съобщено за удар по Владимир, глобалният дял е бил 39,5%, а руският – 42,2%. На 12 октомври стойностите са съответно 39,6% и 43,6%, а на 13 октомври – 39,5% и 42,1%.

Така глобалният дял на заявките от ботове е останал практически стабилен през целия период, докато делът на трафика от руски IP адреси е намалял спрямо изходното ниво.

Cloudflare подчертава, че данните за общия трафик показват кога дадена мрежа е загубила капацитет, но не могат сами по себе си да установят дали задействаните от нея автоматизирани операции са прекратени.

Изводът от анализа е, че обемът на трафика от дадена автономна система не е надежден показател за характера или мащаба на злонамерената активност.

Прекъсването на мрежата означава, че определени сървъри са спрели да изпращат заявки, но не и че автоматизираната заплаха зад тях е изчезнала. Облачните работни натоварвания могат да бъдат премествани, а когато център за данни бъде изключен или мрежов диапазон от IP адреси стане недостъпен, операторите могат да прехвърлят скриптовете си към друг доставчик в рамките на часове.

Затова защитата срещу автоматизирани заплахи изисква анализ на поведението на заявките, а не само наблюдение на общия трафик. Сред подходите са откриването на общи JA4 отпечатъци, проследяването на необичайно висока честота на заявките и прилагането на правила на защитните стени на уеб приложенията (WAF) към чувствителни крайни точки, независимо от мрежата, от която идват заявките.

Според Cloudflare ударите са прекъснали значителна част от трафика на „Яндекс", но наличните данни не показват, че са спрели злонамерената автоматизирана дейност или манипулациите в социалните мрежи. В редица случаи трафикът просто е сменил доставчика си. Физическата инфраструктура може да бъде извадена от строя, но автоматизираните операции могат да се преместят и да продължат от друго място.