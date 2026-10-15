Турската полиция задържа близо 350 души и иззе много оръжие при мащабна операция .

Турската полиция задържа общо 348 лица, заподозрени в извършването на различни престъпления, и иззе голям брой огнестрелни оръжия и боеприпаси при мащабна операция срещу т.нар. „престъпни организации от ново поколение", проведена днес в 58 от 81-те окръга на страната. Това съобщи БТА по информация на ТРТ Хабер, след изявление на турското министерство на вътрешните работи.

Турция определя като „престъпни организации от ново поколение" различни престъпни структури, които използват социалните мрежи и дигиталните платформи за набиране на членове, разпространяване на заплахи и координиране на престъпна дейност. За разлика от традиционните мафиотски структури, тези групировки често действат чрез по-гъвкави мрежи от участници и използват онлайн пространството за демонстриране на сила и влияние, което е причина за разглеждането им като отделен тип организации.

Според изявлението при днешната операция, която е проведена съвместно с екипи на турската жандармерия и на разузнавателните служби на Турция, са задържани лица, заподозрени в предлагане на убийства срещу заплащане и разпространяване на пропаганда в полза на престъпни организации в социалните мрежи.

В рамките на днешната операция също така са иззети общо 42 пистолета, 35 пушки, 26 газови пистолета, 1 динамитна шашка, 1 зенитен боеприпас и 2865 патрона.

„Решително продължаваме борбата си срещу онези, които подбуждат към престъпления чрез социалните медии, които разпространяват пропаганда в полза на престъпни организации и престъпни структури, насочени към нашата младеж", се казва още в изявлението на турското министерство на вътрешните работи.