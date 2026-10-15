Зеленски: САЩ да не застават на страната на агресора

"САЩ да не застават на страната на агресора." Това призова украинският президент Володимир Зеленски, предаде БТА по информация на Франс прес. Зеленски настоя съюзниците на страната му да проявят честност във войната срещу Русия.

"Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си", посочи Зеленски в Екс, като написа думата "честност" с главни букви по примера на американския президент Доналд Тръмп.

В интервю за "Файненшъл Таймс" пък Зеленски заяви, че "забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това". Обвини САЩ, че са оттеглили подкрепата си, която е била ключова за Украйна, спрели са да споделят разузнавателна информация за руските удари, както и че са забавили услугите на "Старлинк" в Украйна.

По-рано той заяви, че би се съгласил с така нареченото „енергийно примирие", обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп в неделя, ако и Москва го спазва.

Но Зеленски обвини Русия, че е пренебрегнала предложеното споразумение само няколко часа след обявяването му, като в резултат на ударите стотици хиляди украинци останаха без ток. Кремъл никога не заяви, че е приел споразумението.

Зеленски потвърди, че се чувства предаден от САЩ, когато Пиърс Морган го попита за това в сряда вечерта, след като Вашингтон изглеждаше, че оттегля ключови елементи от подкрепата си.

Украинският лидер заяви пред „Файненшъл таймс", че американските колеги са казали на украинските власти: „Ако не спрете ударите, ще блокираме разузнавателната информация".

Украинските въоръжени сили разчитат на американските сигнали за ранно предупреждение за предстоящи руски въздушни атаки, за да организират противовъздушната си отбрана и да ограничат успешните удари, докато интернет връзките чрез „Старлинк" се използват за всички военни операции.

Имаше предположения, че забавянето на услугите на „Старлинк" се дължи на техническа неизправност – нещо, което собственикът Илон Мъск сякаш отрече, като намекна, че виновна е администрацията на Тръмп.

„Не беше технически проблем, а воля", заяви Зеленски пред "Файненшъл Таймс" по време на престоя си в Лондон.

Той каза, че сега ще спре ударите по руската нефтена инфраструктура – която според Киев е от жизненоважно значение за прекъсването на притока на приходи към руската военна машина – само ако САЩ доставят повече ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът".

В по-предизвикателен тон, отколкото напоследък, украинският президент заяви пред вестника, че американският му колега има симпатии към автократични лидери като руския Владимир Путин.

Той каза, че не е негова работа да поправи отношенията между САЩ и Украйна, предвид събитията от миналата седмица. „Ние не сме разрушили никакви отношения."