Кремъл: Украинските удари по руски петролни рафинерии са в разрез с усилията на САЩ за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кремъл каза днес, че ударите по руската енергийна структура влизат в разрез с усилията за САЩ за мир, по повод украинското нападение с дронове тази нощ срещу рафинерията в руския град Рязан, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви пред репортери, че Русия не е приела за даденост, че Украйна някога ще спази енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица.

Киев обяви, че украинските сили са спрели да нанасят подобни удари за три дни, но са ги подновили, след като Русия е продължила да атакува енергийния сектор на Украйна.

Същевременно Песков каза, че руското дизелово горило за износ е започнало да достига до световните пазари, като се очаква положителен ефект, но не и пълното им стабилизиране.

По думите му в момента има напрежение на световните енергийни пазари поради много фактори, включително невъзможността Русия да изнася големи обеми на петрол и петролни продукти.

Тръмп постигна споразумение с руския президент Владимир Путин за износ на руско дизелово гориво за американския и световния пазар, припомня Ройтерс.

"Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това", това каза пък украинският президент Володимир Зеленски в интервю за "Файненшъл Таймс".

Той също така обвини САЩ, че са оттеглили подкрепата си, която е била ключова за Украйна. Украинският президент обвини американските партньори, че са спрели да споделят разузнавателна информация за руските удари, както и че са забавили услугите на "Старлинк" в Украйна.

По-рано той заяви, че би се съгласил с така нареченото „енергийно примирие", обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп в неделя, ако и Москва го спазва.

Но Зеленски обвини Русия, че е пренебрегнала предложеното споразумение само няколко часа след обявяването му, като в резултат на ударите стотици хиляди украинци останаха без ток. Кремъл никога не заяви, че е приел споразумението.

Зеленски потвърди, че се чувства предаден от САЩ, когато Пиърс Морган го попита за това в сряда вечерта, след като Вашингтон изглеждаше, че оттегля ключови елементи от подкрепата си.

Украинският лидер заяви пред „Файненшъл таймс", че американските колеги са казали на украинските власти: „Ако не спрете ударите, ще блокираме разузнавателната информация".

Украинските въоръжени сили разчитат на американските сигнали за ранно предупреждение за предстоящи руски въздушни атаки, за да организират противовъздушната си отбрана и да ограничат успешните удари, докато интернет връзките чрез „Старлинк" се използват за всички военни операции.

Имаше предположения, че забавянето на услугите на „Старлинк" се дължи на техническа неизправност – нещо, което собственикът Илон Мъск сякаш отрече, като намекна, че виновна е администрацията на Тръмп.

„Не беше технически проблем, а воля", заяви Зеленски пред "Файненшъл Таймс" по време на престоя си в Лондон.

Той каза, че сега ще спре ударите по руската нефтена инфраструктура – която според Киев е от жизненоважно значение за прекъсването на притока на приходи към руската военна машина – само ако САЩ доставят повече ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът".

В по-предизвикателен тон, отколкото напоследък, украинският президент заяви пред вестника, че американският му колега има симпатии към автократични лидери като руския Владимир Путин.

Той каза, че не е негова работа да поправи отношенията между САЩ и Украйна, предвид събитията от миналата седмица. „Ние не сме разрушили никакви отношения."