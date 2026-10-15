Европейският парламент обявява война на „Мюсюлмански братя"

Троянският кон... Как мрежите на организацията използват лозунгите за религиозно многообразие и против дискриминацията, за да засилят влиянието си и да се възползват от европейското финансиране?

След като в продължение на десетилетия се представяше в Европа като представител на мюсюлманите и партньор на правителствата в диалога и интеграцията, днес организацията „Братя мюсюлмани" е изправена пред възможното включване на някои от нейните институции и лидери в европейските списъци с терористични организации. В тази промяна виждам парадокс, който заслужава размисъл - организацията, която дълго време се възползваше от толерантността на европейските демокрации, днес е обект на разследване в рамките на същите тези демокрации.

В продължение на дълги години европейските правителства третираха ислямските институции и сдружения като част от гражданското общество и на някои от тях предоставиха официално признание и финансиране. В последните години обаче зачестиха опасенията, че голяма част от тези институции не се задоволяват само с религиозна и благотворителна дейност, а се стремят да изграждат политическо и идеологическо влияние в европейските общества и да създават паралелни общества.

Доклад на френското правителството от 2025 г. разкри стратегия за постепенно проникване в институциите и обществото на „Мюсюлмански братя", след което през януари 2026 г. френският парламент реши да се проучи възможността за включване на групировката в списъците с терористични организации. Преди няколко дни Европейският парламент гласува с голямо мнозинство резолюция, призоваваща за стратегия за противодействие на влиянието на мрежите на "Мюсюлмански братя" и въобще на политическия ислям .

Толерантността и скритите дейности

Ислямистките групи действат чрез система от сдружения, институции и културни, образователни, религиозни, благотворителни, университетски и младежки структури, както и организации за борба с дискриминацията или за социална справедливост, като „Мюсюлмански братя" са „оригиналния модел на тези трансгранични ислямистки мрежи". Те често възприемат терминологията на основните права, приобщаването, многообразието, междукултурния диалог, борбата срещу расизма и дискриминацията, докато в същото време прокарват „идеята за отделянето, обществения натиск или противопоставянето на демократичните принципи", като ги използват като „троянски кон", за да се сдобият с институционална легитимност под прикритието на защитата на мюсюлманските малцинства.

Парламентът помоли Съвета на Европейския съюз да проведе проучване за включване на лица и организации, свързани с „Мюсюлманските братя", в европейския списък на терористичните организации. Въпреки че решението не представлява фактическа класификация като терористична организация, то отваря пътя за правни мерки, които могат да доведат до това. Той призова също така да се надхвърлят обявените организационни фасади, така че прегледът да обхване финансовите мрежи, институциите и платформите, свързани с групировката.

Политическия ислям в Европа

На 8 октомври 2026 г. Европейският парламент предприе поредната стъпка в разгарящия се спор около движението „Мюсюлмански братя" и мрежите на политическия ислям в Европа, като прие резолюция, призоваваща за изготвяне на европейска стратегия за противодействие на ислямското проникване. Това гласуване разкри нарастващата загриженост в европейските институции за връзката между религиозната дейност, политическата дейност и способността на идеологически мрежи да използват демократичните институции и публичните ресурси за укрепване на своето влияние.

Дали европейските управници най-накрая започнаха да подхождат към това явление като към въпрос, засягащ сигурността на демократичните институции и сплотеността на обществата, или решението отразява и промени в европейското политическо настроение, при което въпросите за идентичността, имиграцията и интеграцията излизат на преден план в предизборната надпревара? Между двете вероятности има широк спектър от факти и въпроси, които не могат да бъдат решени с лозунги, а изискват разграничаване между легитимната политическа дейност, идеологическото използване на религията и действията, за които може да се докаже, че нарушават закона или целят разрушаване на демократичните свободи.

Форумът на европейските мюсюлмански младежи

Съгласно решението, публикувано на сайта на Европейския парламент, характерът на мрежите, свързани с организацията „Мюсюлмански братя", им позволява да се възползват от средства на Европейския съюз при участието си в проекти, финансирани от него. В този контекст се посочват редица сдружения, сред които „Форумът на европейските мюсюлмански младежи и студенти" (FEMYSO), „Европейската мрежа срещу расизма", „Форумът на Исляма", „Световната ислямска организация за помощ", и турския „Университет Газиантеп", който е получил европейско финансиране или е бил свързан с проекти, финансирани от Съюза, в чувствителни области, включващи младежта, противодействието на дискриминацията, образованието, културата, научните изследвания, хуманитарната дейност, междукултурния диалог и университетските програми. Европейското решение позовава на идеологически, финансови или структурни връзки с движението на мюсюлманските братя или с политическия ислям.

Всичко започва от финансирането

Според Европейския център за изследвания и информация приетата резолюция не е закон и не създава никакви правни задължения за никого, а представлява политическа позиция. Следователно клаузите, включени в решението – от финансиране до класифициране в списъка на терористичните организации или други подобни – придобива особено значение в областите, в които Европейският парламент разполага със собствени механизми, а именно европейския бюджет и свързаните с него решения. Влиянието на Европарламента е по-малко по отношение на списъка на Европейския съюз за терористичните организации, приет с консенсус от държавите, както и във всичко, което попада под действието на националните закони.

Методите за проникване

Експертката Флоранс Бержо - Блаклер – авторка на книгата „Движението на мюсюлманските братя и неговите мрежи" е заявила в разговор с „The Independent", а също така и в коментар пред американския изследователски център „Близък изток", че решението не забранява „Мюсюлмански братя", а призовава към изработване на стратегия за противодействие на методите за „проникване", които организацията използва.

Европейското решение само по себе си не е решение за включването на „Мюсюлманското братство" в списъка на Европейския съюз с терористични организации. То призовава за разработване на общ европейски подход и за проверка дали необходимите правни критерии се прилагат към структури или лица, свързани с мрежата, като същевременно се засилва контролът върху финансирането и институционалните взаимоотношения. Това е съществена разлика, тъй като класифицирането като терористична организация в Европейския съюз се подчинява на конкретни правни процедури и критерии и не се осъществява само чрез политическо гласуване в парламента. Препоръката да се даде старт на оценката е едно нещо, а вземането на обвързващо правно решение, въз основа на подлежащи на проверка доказателства, е съвсем друго.

Въпреки това гласуването представлява политическо развитие, което заслужава внимание. Дискусията премина от нивото на предупрежденията, отправяни от някои правителства, служби за сигурност и изследователи, към откровено искане за по-широка европейска рамка за разглеждане на явлението. Идеята, която поддръжниците на решението изтъкват, е, че трансграничните идеологически мрежи не действат непременно чрез пряк сблъсък с държавата, а могат да се стремят към постепенно натрупване на влияние в рамките на сдруженията, образователните институции и организациите, представляващи мюсюлманите, и да се възползват от публичното финансиране и реториката за правата и свободите, за да засилят присъствието си. Някои политици наричат тази тенденция „проникване" или „институционално проникване" – политическо описание, което не бива да се превръща в общовалидно твърдение без конкретни доказателства за всеки отделен случай.

Тук се крие ключовият проблем: не всяка ислямска дейност е политическа, нито всяка политическа дейност с религиозна ориентация е екстремистка инициатива; също така принадлежността към ислямска общност или защитата на правата на мюсюлманите не представляват сами по себе си доказателство за връзка с „мюсюлманското братство" или усилия да се руши демократичният ред. Това обаче не изключва възможността да съществуват организации, които се възползват от гражданската дейност или религиозния дискурс, за да прикрият политическите си цели, или които използват отворените институции, за да разширят влиянието си, без да осигуряват достатъчна прозрачност относно източниците на финансиране и организационните си връзки. Предизвикателството пред демократичната държава е да разкрива тези практики и да ги разглежда на базата на доказателства, а не да замества разследването с генерализиране.

Австрийския фонд за документиране

Особено важно е въпросът за финансирането, тъй като Европарламентът призовава Европейската комисия и държавите-членки да засилят контрола върху чуждестранното финансиране, операциите по оказване на влияние, както и дейността на трансграничните сдружения и партньорства, които биха могли да допринесат за институционалната легитимация на ислямистките мрежи в Европа, и по-специално тези, в които участват субекти, свързани с Катар или Турция, съгласно текста на резолюцията.

Според изследователски доклад, публикуван през 2021 г. от Австрийския фонд за документиране на религиозно мотивирания политически екстремизъм, озаглавен „Структурата на „Мюсюлманското братство" на европейско равнище", факторът, който надделява над всички останали при обяснението на пропорционалното влияние, което „братята" са постигнали в Европа, е финансирането. В повечето европейски държави кръговете на „Мюсюлманските братя" исторически са могли да се възползват от финансови ресурси, които значително надвишават тези на която и да е друга ислямска организация. Изобилната финансова помощ им е позволила да действат на различни нива, като например закупуване на земи и сгради за изграждане на джамии, създаване на широки мрежи от организации, провеждане на постоянни събития и кампании, както и отпечатване на огромни количества проповеднически материали. Ето защо експертите и наблюдателите са единодушни, че първата стъпка в противодействието на този вид идеологическа заплаха, създавана от групите на политическия ислям, е проследяването на финансирането.

В интервю за The Independent Arabic опитният британски дипломат сър Джон Дженкинс, който през 2014 г. ръководи мащабен преглед на дейността на движението в Обединеното кралство, поясни, че лица, свързани с „Мюсюлманските братя" във Великобритания, разполагат със значителни финансови средства. Това важи и за други ислямски групировки, включително шиитски, които получават огромни суми пари.

Дженкинс казва, че въпросът е откъде идват тези пари. Източникът на средствата е неясен. Трябва да се прибегне до специалисти по криминално счетоводство, до правомощия за разследване и проверка на банки, финансови институции. Това е трудна задача, но е необходима, защото опасността е сериозна.

Европейско разделение

Текстът на европейската резолюция беше приет на фона на ясно разделение между десните и центристките фракции, от една страна, и крайната левица, зелените и част от либералите, от друга. Петте групи, принадлежащи към десните и центристките партии, гласуваха в негова подкрепа със значително мнозинство, докато левите групи в по-голямата си част гласуваха против текста.

Нека престанем да наричаме наивността диалог

Френската евродепутатка Селин Имар, която изготви и внесе проекта за резолюция в Европейския парламент от името на групата на Европейската народна партия, призова присъстващите: „Нека престанем да наричаме наивността „диалог" и да описваме тези, които търсят нашата подкрепа, като „партньори". Нека престанем да смятаме всяка организация за „представителна", само защото тя попълва заявленията за субсидии с фрази като „разнообразие и приобщаване".

След победата в гласуването Емар публикува туит с триумфиращ тон, в който каза: „Свърши се, това е историческо постижение. Разруших табу, което Европа влачеше след себе си като окови, и тази победа представлява коренна промяна в интелектуалните ориентации на институциите".

Белгийската депутатка Софи Уилмс описа движението „Мюсюлманскш братя" като „високорискова и първостепенна заплаха, предвид способността му да подтиква към антидемократично поведение, поляризация и нарушаване на основните права", като подчерта, че тези заключения се основават на доклади на белгийските служби за сигурност и разузнаване.

Левицата: Това е враждебно към исляма!

Леви партии и мюсюлмански депутати осъдиха решението, като „враждебно към исляма". Френската депутатка от Социалистическата партия и групата на Прогресивния съюз на социалистите и демократите в Европейския парламент Клое Ридел остро критикува предложението, като го определи като „антиислямско", но „този път под прикритието на решение, засягащо ислямисткото проникване в Европа". Френската депутатка Мадждулин Сбаи изрази недоволството си от факта, че мюсюлманите са се превърнали в „новата мишена" след евреите.

Бержо-Блаклер критикува невежеството на европейските депутати по отношение на стратегиите за „проникване". Тя определи резолюцията като „само началото на нарастващо осъзнаване в рамките на Европейския парламент". В изявления пред медиите тя заяви: „Дебатът ще се фокусира върху очертаването на границата между исляма и ислямизма. Левицата ще се опита да политизира възможно най-много въпроса, което ще затрудни прилагането на необходимите мерки. Европейските депутати ще трябва да се образоват по тази тема и, което е най-важното, да не я превръщат в партийно-политически проблем.

Разделението, което гласуването разкри, отразява по-широк спор в Европа относно определението за заплахата и границите на борбата с нея.

Тези опасения са свързани с един от най-сложните въпроси в съвременните демокрации: как държавата да защити своята система от сили, които биха могли да се възползват от нейните свободи, за да я разрушат, без самата тя да подкопае свободите, които се предполага, че трябва да защитава? Демокрацията не е просто избирателни урни, а система от права и правила, които гарантират плурализъм, равенство и върховенство на закона. Тези принципи не могат да се използват като претекст за толерантност към подстрекаване към насилие, дискриминация или налагане на опека върху хората, но също така не позволяват криминализирането на идеи или идентичности само защото са непознати или не се ползват с одобрението на мнозинството.

Този дебат отново извежда на преден план въпроса за връзката между религията и политиката. Политическият ислям не е едно цяло с единно ръководство или еднаква програма във всички страни; той обхваща течения и организации, които се различават по своя произход, цели и средства – от партии, които участват в избори и действат в рамките на конституционните норми, до групи, които възприемат изключваща реторика или оправдават насилието.

Решението не е краят на дискусията, а нейното практическо начало. Ключовият въпрос, който ще определи неговата стойност, не е дали Европа е обявила война на политическия ислям, а дали ще успее да се справи с доказаните нарушения, без да поставя всички мюсюлмани под подозрение, и да защити демокрацията, без да се откаже от своите принципи.

Най-същественият въпрос обаче е: защо на Европа й бяха необходими шестдесет години, за да стигне до това убеждение? Не беше ли достатъчно да се вслушат в преживяванията на обикновените хора в страните от ислямския свят? В тези, които са познавали организацията отблизо и са били свидетели на нейния опортюнизъм, на двуличността в речта ѝ и на противоречивите ѝ позиции?