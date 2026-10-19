Виртуални инфлуенсъри, създадени от ИИ, се опитват да препрограмират съзнанието на човечеството

В един свят, в който спонтанността и реализмът се почитат в социалните мрежи, се появиха нови играчи, които не ядат, не спят и не правят грешки. Това са виртуалните инфлуенсъри – цифрови същества, родени от утробата на алгоритмите на изкуствения интелект, които вече оказват влияние, което понякога надхвърля това на истинските хора.

Виртуален инфлуенсър не е само красива снимка, изгражда му се „психологическа идентичност", при което разработчиците използват техники на генеративния изкуствен интелект, за да определят чертите на характера, интересите и дори политическите и социалните позиции, които заема дигиталният персонаж.

Това става благодарение на технологиите „CGI" и „Deepfake", при които тези персонажи се появяват с изключително прецизни човешки черти, включително и незначителни несъвършенства на кожата, за да се придаде реалистичност, която заблуждава невъоръженото око.

Представете си, че седите пред екрана на компютъра си и задавате въпрос, който изглежда решаващ и прост на генеративния изкуствен интелект робот: „Практикува ли израелската армия политика на систематично гладуване в Газа?". Алгоритъмът ви отговаря за части от секундата с привидна гладкост и безпристрастност, като отхвърля обвинението и дори изрежда сложни правни и хуманитарни аргументи, които оправдават военните операции. Този сценарий не е просто кинематографична хипотеза или академично опасение, а е пряко проявление на един от най-ожесточените кибернетични и дипломатически конфликти в съвременната епоха.

През последните десетилетия светът стана свидетел на ускорени промени в методите за водене на психологически войни и създаване на политически наративи. Преди това информационните битки се водеха чрез телевизиите и вестниците, но в началото на 21-ви век те се преместиха към социалните мрежи, алгоритмите за препоръки и електронните армии... . Просто днес сме свидетели на качествен скок и исторически поврат към това, което може да се нарече „трето поколение" на цифровата дипломация и когнитивната инженерия.

В тази нова фаза непосредствената цел вече не е да се въздейства пряко върху съзнанието на хората или да се убеждават избирателите чрез публикации и коментари, целта вече е препрограмирането на колективното мислене на човечеството.

Политическите институции и организациите за връзки с обществеността, свързани с правителството на Израел, осъзнаха още в началото, че генеративните езикови модели не притежават идеологическо съзнание, нито собствено етично възприятие, а представляват сложни статистически алгоритми, които разчитат на четене и обобщаване на милиони данни от отворени източници в интернет.

Отравяне на познавателната среда

Именно от тази прецизна техническа гледна точка, според журналистката, специализирана в съвременните технологии, Рагда Атма, бяха стартирани сложни и официално финансирани кампании, които целят прилагането на съвременна стратегия, известна в техническите среди като „отравяне на познавателната среда". Тя се основава на изливането на огромни количества статии, аналитични доклади и изследвания, инженерно проектирани в сух академичен език и с определени формулировки, за да бъдат уловени от интелигентните търсачки и включени в техните бази данни като надеждни и неутрални източници при отговарянето на въпросите на потребителите по целия свят.

Сложна мрежа

Подробностите за тази кампания нямаше да излязат на бял свят, ако не беше процедурната прозрачност, наложена от Федералния резерв на САЩ чрез Закона за регистрация на чуждестранните агенти (FARA), който задължава компаниите и лицата, работещи в интерес на чужди правителства на територията на Съединените щати, да разкриват договорите, бюджетите и кореспонденцията си.

Официалните документи, подадени наскоро в Министерството на правосъдието на САЩ, разкриха съществуването на обширна и сложна мрежа от договори, управлявана от Израелската агенция за правителствена реклама (Лапам) в координация с Министерството на стратегическите въпроси. Изпълнителната верига на тази мрежа започва от израелското правителство, което е изготвило бюджетите, предназначени за „цифровата дипломация", след което заданията са били прехвърлени към известния френски гигант в областта на връзките с обществеността („Havas Media") чрез неговия клон в Германия. Оттам изпълнителните договори са разпределени между американски агенции за маркетинг и стратегическа реклама със седалище в Ню Йорк, начело с агенция „Пиро Инк." в сътрудничество с компанията „Клок Тауър Екс", собственост на експерти в управлението на политически кампании и стратегии за цифрово въздействие.

Докато първоначалните разкрития сочеха пилотни договори на стойност около 1 милион долара за покриване на първите етапи на проекта, разширените разследвания, публикувани от независими медийни мрежи, разкриха, че общият обем на договорите и разширените планове възлизат на 46,5 милиона долара. По-важна от финансовата цифра обаче е целта, изрично посочена в текстовете на официалните договори на английски език, където изпълнителите са включили основната си цел под точката: „постигане на структуриран резултат и конкретна формулировка в полза на езиковите модели".

Алгоритмична манипулация

За да се гарантира, че този огромен обем материали ще мине незабелязано, без да се породят съмнения относно източника им, агенция „Piro Inc." създава фиктивна организация, наречена „Институт за публична политика в Хановер", на която е направен уебсайт с прост и академичен дизайн, който веднага започва да функционира като денонощна цифрова фабрика за публикуване на десетки аналитични доклади и статии, написани в стил на неутрално мнение, както и независими проучвания. Публикуваното съдържание на сайта на „Института Хановер" е оформено така, че да съответства напълно на съвременните технологии, но е предназначено за обработка от изкуствен интелект, а не от обикновени търсачки. Този сайт е част от AI кампанията, платена от израелското правителство

Според анализаторката Атма, характеристиките на това съдържание се изразяват в написването на статии под формата на директни и подробни отговори на въпроси, които западните потребители задават често, като например „Дали израелската армия е най-спазващата международното право армия в света?" или „Има ли доказан глад или политика на гладуване в Газа?". Избягването на патетичния тон или политическите лозунги и замяната им със сложни термини от областта на правата на човека и правото създава впечатление за безпристрастност и обективност, което се предпочита от алгоритмите за оценка в моделите на изкуствения интелект. Включваните данни и цифри, публикувани от израелската военна институция са подредени в таблици и номерирани списъци, тъй като чатботовете предпочитат организирани и категоризирани текстове, които да извличат при търсене. Строгите американски закони обаче принудиха уебсайта на института да постави малко правно предупреждение в долната част на началната страница, в което се пояснява, че тези материали се разпространяват от „Piro Inc." от името на компанията „Havas" и израелската държавна рекламна агенция. Алгоритмите и генеративните модели обаче не четат правните бележки и не анализират политическата принадлежност, а четат съдържанието на текстовете и редактираните бази данни и ги включват директно в отговорите си, насочени към потребителите.

Техническата архитектура, определяща начина на работа на съвременните големи езикови модели като ChatGPT, Perplexity и Gemini, се основава на основна софтуерна технология, известна като „генериране, подсилено с обратно извличане" Когато потребителят зададе на модела въпрос за актуално събитие или политическа тема, моделът не разчита само на старите данни, с които е обучен, а извършва мигновено търсене в интернет, за да събере най-новите и най-подходящи текстове за търсените примери, след което съставя обобщен и плавен отговор, Именно тук се крие пропускът, който израелската компания е използвала. Когато се публикуват стотици статии дневно, които отговарят точно и със същата формулировка като въпроса на потребителя, тези статии се превръщат в първия и основен избор в резултатите от мигновеното търсене на алгоритмите.

Благодарение на количественото и терминологичното превъзходство, докладите за правата на човека, публикувани от международните организации, биват изместени чрез интензивното публикуване и повтарянето на целенасочени термини, което кара алгоритъма за извличане на информация да третира материалите на „Института Хановер" като основен и общоприет източник.

Тайните на този технически пробив бяха разкрити в разследващата статия, публикувана от американския вестник „Политико" относно последната кампания, като в доклада се посочва, че документите, подадени в Министерството на правосъдието на САЩ, са „първият официален и документиран опит на правителството, който не е насочен към пряко убеждаване на избирателите чрез социалните мрежи, а към изкривяване на референтните източници и насочване на информационната среда, от която се хранят моделите за генеративен изкуствен интелект по целия свят".

Нещата не се ограничиха само до теоретични анализи, а медийни мрежи и технологични изследователски институции проведоха практически експерименти. В доклад на технологичния сайт „Калкалист" се посочва, че задаването на тестови въпроси на инструменти като ChatGPT, Perplexity относно хуманитарната обстановка и обвиненията срещу израелската армия е довело в доказани случаи до това изкуственият интелект да цитира статии на фиктивния Институт в Хановер и да ги включи като линкове и достоверни източници в бележките под линия.

В разследващ технологичен доклад, публикуван от израелския вестник „Аарец" с цел проследяване на пропуските в алгоритмичното въздействие, един от водещите експерти по киберсигурност и цифрови изследвания заяви пред вестника: „Това, което наблюдаваме, е процес на обратно инженерство на обработката на естествен език, изкуственият интелект не притежава критично мислене, за да разграничава независимите източници от прикритата правителствена пропаганда, и когато цифровото пространство бъде наводнено с академични статии, които дават точни отговори на конкретни въпроси, системата избира пътя на най-малкото съпротивление и ги цитира като неоспорими факти".

Бутон за управление

И макар да е доказано, че израелските власти разполагат с възможности за „пряк и пълен контрол" или „алгоритмично влияние и проникване", според наблюдатели Израел не разполага с физически или софтуерен „бутон за контрол", който да му позволява да променя отговорите в сървърите на големите американски технологични компании като ONAI, Google или Anthropic . Тези компании се подчиняват на национални и корпоративни политики за сигурност и разработват строги защитни алгоритми, за да предотвратят манипулации. Въпреки това липсата на пряк контрол не означава липса на влияние, тъй като израелските правителствени кампании за пряко и непряко въздействие разчитат на политически и институционален натиск чрез интензивни усилия от страна на лобистките организации във Вашингтон и Силициевата долина, за да наложат конкретни дефиниции за „реч на омразата" и „антисемитизъм", както и да подтикнат компаниите да забранят или ограничат юридически и политически термини като „апартейд" и „геноцид" в резултатите на системата; освен това са успели да наводнят търсачките и отворените източници с организирани и насочени материали, така че системата да ги цитира автоматично, без да се налага намеса в програмния код на модела. Да не говорим за многоезичното захранване чрез създаване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект на английски, френски, немски и испански език, за да се покрие историческият недостиг на израелско съдържание на тези езици и да се осигури богат материал за езиковите модели на различни езици.

Разследващата мрежа Drop Site News коментира това явление в своя изчерпателен репортаж от мястото на събитието: „Огромните бюджети и договорите за милиони, сключени от институции, свързани с израелската дипломация, отразяват решаващото осъзнаване, че битката за световното обществено мнение вече не се решава в телевизионните студиа, а се решава в лентата за търсене на ChatGPT, Cloud и интелигентните търсачки".

Вестник „Джерузалем Пост" в репортажа си за развитието на израелските инструменти за „цифрова хасбара" цитира изявление на бивш служител в областта на цифровата дипломация: „ Намаляващото влияние в отворените социални платформи ни наложи да преминем към изграждането на инфраструктура на знанието, тъй като бъдещето принадлежи на изкуствения интелект; и ако не сме ние тези, които захранват алгоритмите с факти и с правилната версия от наша гледна точка, празнината ще се изпълни с конкурентни наративи и едностранчиви репортажи".

Трето поколение

През последните години израелското правителство харчи щедро за технологии за изкуствен интелект и води сложна алгоритмична битка – как да не го прави, след като живее в дълбока стратегическа паника от радикалната и рязка промяна в поведението и убежденията на новото поколение (поколение Z) и на родените след 1995 г. в САЩ и западните държави. Това поколение е първото в историята, израснало в изцяло цифрова среда, и си е изградило система от знания, напълно независима от традиционните медии, върху които израелското лоби е имал широко историческо влияние.

Според данните и статистическите проучвания, публикувани от „Гарнтиер" и „Пю Рисърч", повече от 40 до 50 процента от младежите под 25 години започват ежедневните си търсения и политическото си образование чрез „TikTok" и системи за изкуствен интелект, вместо чрез традиционната търсачка Google.

Докато проучванията на „Титон Медия" и „Форбс" показаха, че над 70 процента от студентите и младите хора в Запада разчитат всяка седмица на изкуствен интелект, за да обобщават международните проблеми и да формират политическите си възгледи, проучванията на „Галъп" и „Пю" показаха, че подкрепата за Израел сред американците под 30-годишна възраст е спаднала до най-ниското си ниво в историята, като повече от 60 процента от тях изразяват ясна солидарност с палестинците и остро осъждат военната политика.

Според показателите на „Евробарометър" делът на отрицателните и отхвърлящи израелската политика мнения в страни като Испания, Швеция, Белгия и Италия е достигнал между 75 и 88 процента. В анализ, публикуван от американското списание Foreign Policy, посветен на историческата промяна в нагласите на западната общественост, изследовател, специалист по цифрова геополитика, пише: „Наблюдаваме пълно поколенческо разкъсване – младите хора на Запад вече не черпят знанията си от новинарски емисии или печатни вестници, а от видеоклипове на живо и изкуствен интелект. Тази промяна направи традиционния политически дискурс неспособен да възстанови първите впечатления, което подтикна официалните власти да се опитат да ограничат достъпа до знанието от неговия софтуерен източник".

Подобряване на образа

Въпреки милионите и сложната алгоритмична архитектура, независимите оценки на геополитическата реалност и световното обществено мнение сочат, че израелската кампания е постигнала частичен технологичен пробив, но е претърпяла пълен провал в достигането на масова аудитория и въздействие върху общественото мнение. Визуалният шок надделява над генерирания текст, тъй като нито една статия, създадена автоматично чрез „Института Хановер", не може да заличи острия психологически и визуален ефект от видеоклиповете на живо, които ежедневно се предават от телефоните на жертвите и публиката. Живите изображения доказаха, че са по-способни да имитират човешкото съзнание от маркираните текстове, създадени от изкуствен интелект.

Човешко съзнание

Днешната ожесточена битка около алгоритмите за генеративен изкуствен интелект отваря вратата към изцяло нова глава в историята на информационната война и борбата за наративите. Документите по Закона за регистрация на чуждестранни агенти (FARA) и израелските правителствени кампании доказаха, че „манипулирането с изкуствен интелект" вече не е просто идея в книгите по политически науки или изтекли информации за тайни хакерски групи, а разкрива една официална и финансирана от правителството индустрия, която се стреми да притежава „ключовете към знанието" в цифровата ера.