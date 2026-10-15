Никушор Дан след ударените кораби: Ще има реакция от наша страна

Румънският президент заяви от Брюксел, че ще има реакция от Румъния след ударените кораби в териториалните води на страната, но властите първо искат да получат всички данни за случилото се.

На въпрос дали Румъния ще се позове на член 4 от НАТО и защо властите все още не са имали ясна реакция на предполагаемото нападение, Никушор Дан обясни, че от инцидента са минали само няколко часа и че информацията трябва да бъде изяснена преди реакция.

В отговора си той не уточни дали Румъния ще се позове на член 4 от НАТО, пишат румънските медии.

Румънският президент коментира и военно командване за Черно море, в контекста на въпрос за сътрудничеството между Румъния, България и Турция.

„Е, това е по-стара дискусия в рамките на НАТО. Има командване за Черно море. То се провежда в Турция от много години и се води дискусия за това командване да бъде ротационно, а ротационното може да означава само командването или и местоположението", каза Дан.

Той обясни, че Румъния подкрепя варианта, при който ротацията не трябва да се ограничава само до ръководството на командването, а да включва и мястото, където то действа.

Тази сутрин северната ни съседка осъмна с два ударени кораба във водите на Черно море. В сряда вечерта на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина беше ударен и танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови. Рано сутринта в четвъртък корабът Wine Trader е подал сигнал за помощ след пожар на борда.

Спасителните операции текат и в момента, по последна информация петима от 12-членния екипаж са спасени, а останалите 7 моряци се издирват.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.