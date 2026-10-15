Дъждът в Истанбул е бил най-силният от 84 г.

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Дъждът в Истанбул, който доведе до смъртта на двама души и парализира живота в мегаполиса, е най-силният за последните 84 години, откакто валежите в Турция се отчитат. Това обяви валията на Истанбул Давут Гюл в изявление, което беше излъчвано на живо по турската държавна телевизия ТРТ Хабер, предаде БТА.

„Говорим за най-големите количества валежи в Истанбул, откакто са започнали измерванията на Главната дирекция по метеорология през 1942 г.", заяви валията на Истанбул Давут Гюл.

Последните валежи в някои от районите на мегаполиса са били 261 литра на квадратен метър, а най-силните отчитани през изминалите години са били около 200 литра на квадратен метър.

Освен двамата загинали - на 14 и 34 години, още трима граждани са приети в болница, където продължава лечението им. Те са без опасност за живота.

Днешният ден е обявен за неучебен. Утре училищата също няма да бъдат отворени. Гражданите, за които е предвиден административен отпуск –инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осемгодишна възраст, които работят в обществени институции, също ще могат да не ходят на работа.

Продължава и забраната за използване на двуколесни превозни средства.

„Продължава забраната за моторите. Когато условията за движенията по пътищата станат подходящи, ще излезем с допълнително съобщение", заяви валията на Истанбул.

Давут Гюл представи също така актуална информация за спасителните дейности, разчистването и евакуацията в града. Общо 46 597 служители са участвали в тях, като 8597 са членове на спасителните екипи. Техническите екипи на терен са 19. Спасените с лодки или други превозни средства са 2722 души. На 14 места в Истанбул продължават спасителните операции.

По отношение на полетите 51 от тях са били пренасочени от Истанбулското летище към алтернативни летища. Отменени са 19 полета – 12 заминаващи и 7 пристигащи. Затворени са 16 пътища.

Опасното време в Турция продължава и днес. В 48 от общо 81 окръга на страната е обявен жълт или оранжев код заради силните валежи и бури, които се очакват.