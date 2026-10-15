"Росатом" обяви примирие за ремонт на електроснабдяването на Запорожката АЕЦ

Руската държавна компания „Росатом" съобщи, че от днес е в сила примирие за ремонт на електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, предаде БТА по информация на Ройтерс. То е сключено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия, за да бъде ремонтирана топлоелектроцентрала, която снабдява с електричество контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна.

В началото на месеца директорът на „Росатом" Алексей Лихачов каза, че украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили централа.

Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 г., като Москва и Киев оттогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност, отбелязва Ройтерс.