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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23739797 www.24chasa.bg

"Росатом" обяви примирие за ремонт на електроснабдяването на Запорожката АЕЦ

Тони Маскръчка

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АЕЦ "Запорожие".

Руската държавна компания „Росатом" съобщи, че от днес е в сила примирие за ремонт на електроснабдяването на Запорожката АЕЦ, предаде БТА по информация на Ройтерс. То е сключено с посредничеството на Международната агенция за атомна енергия, за да бъде ремонтирана топлоелектроцентрала, която снабдява с електричество контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна.

В началото на месеца директорът на „Росатом" Алексей Лихачов каза, че украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили централа.

Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 г., като Москва и Киев оттогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност, отбелязва Ройтерс.

АЕЦ "Запорожие".

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