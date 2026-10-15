Никушор Дан: Ще настоявам да заработи съвместния с България Център за сигурност в Черно море

"Ще настоявам за осигуряване на оборудване и за въвеждане в експлоатация на планирания румънско-български Център за морска сигурност в Черно море." Това е казал румънският президент Никушор Дан заяви преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел, а изказването му е било предавано на живо в интернет.

„За нас е от голямо значение опасенията ни относно Черно море да бъдат включени в заключенията от дебата, както и да бъде осигурена подкрепа от страна на ЕС за центъра за гражданска сигурност, който възнамеряваме да създадем съвместно с България", отбеляза той.

Във връзка с последните инциденти, засягащи сигурността в региона, Дан е съобщил, че тази сутрин е разговарял накратко с българския премиер Румен Радев, а по-късно днес заедно с него ще се срещнат с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Трябва да видим как можем по-добре да координираме усилията си, за да отговорим на все по-честите предизвикателства пред сигурността в Черно море", подчерта Никушор Дан.

На въпрос дали Русия стои зад последните атаки и дали Румъния ще задейства Член 4 от Договора на НАТО, държавният глава отговори, че властите трябва да съберат повече информация относно пожарите на товарни кораби в Черно море, преди да излязат с окончателни заключение и да предприемат действия. Президентът е обяснил, че скоро ще има категорична информация, а на този етап не иска да прави предположения.

Снощи е избухнал пожар на кораб край Румъния, а втори кораб бе ударен тази сутрин в териториалните води на Румъния. На кораба е имало 12 души екипаж, от които осем са в неизвестност. В момента текат спасителни операции, съобщи румънската медия "Реалитата".

Около 07:00 часа в четвъртък сутрин търговският кораб Wine Trader, под флага на Сан Марино, е изпратил сигнал за помощ, съобщавайки за пожар. На борда на кораба е имало 12 души. 4 от тях са в безопасност, а 8 в момента са в неизвестност. Wine Trader е пътувал от Истанбул към Сулина.

Морският координационен център на Румъния и интервенционните структури спешно са мобилизирали специализирани военноморски и въздушни средства. Хеликоптер на Инспектората по обща авиация е издигнат, а в района е изпратен спасителният кораб „Apollo", принадлежащ на Румънската агенция за спасяване на човешки живот на море (ARSVOM).

Wine Trader е ударен на 14 морски мили от Сулина. В сряда вечерта на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина беше ударен и танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови. Това означава, че единият кораб е ударен в териториалните води на северната ни съседка, а другия - в прилежащите.

Засега румънските власти не са съобщили подробности относно естеството на инцидента, тъй като мисията все още продължава.

От началото на месец октомври това е трети ударен кораб в румънски води. Седем стават поразените кораби в Черно море с четирите кораба, които пък бяха атакувани в изключителната икономическа зона и прилежащите води на България.

На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, тъй като според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври пък бяха ударените корабите CHELSEA 3 и HS Dignity, този път в прилежащата зона, на 17 морски мили. Атаката беше сякаш идентична на тази от миналата седмица, моряците от CHELSEA 3 бяха спасени, а HS Dignity потъна, като петима от екипажа му бяха спасени.

Заради атаките румънският министър на националната отбрана Раду Мируца е предложил на българския си колега двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави.